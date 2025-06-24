北京觀察／伊朗是否封鎖荷莫茲海峽 北京5個理由不著急

以伊衝突，伊朗可能封鎖荷莫茲海峽，引發國際關注。圖為荷莫茲海峽示意圖。(路透)

川普總統23日在社媒宣布以伊停戰，後續發展值得觀察。先前傳出伊朗 可能封鎖荷莫茲海峽，內外一片聲音都在說中國一定特別著急，因為中國是伊朗石油 的大主顧，但一位石油企業退休高管說，今次中國應該沒那麼急，雖說不會只做壁上觀，但可能只勸和不會去「做伊朗人的思想工作」，理由有五條。

首先，伊朗石油對中國雖然重要但已「沒關鍵性意義」，而且還逐年下降。根據數據，今年第一季中國日均進口伊朗石油約150萬桶，占中國原油總進口量的13%，而不是以前認定的18%，且今年5月已降至日圴110萬桶，即減少兩成多。

其二，中國用伊朗石油，在國際制裁下，買的是「影子石油」，即主要透過馬來西亞進口，所以在中國海關數據上，進口馬來油占比13%，其實那是伊朗油。也因為倒了一次手，增加了成本，令其吸引力沒那麼大了。

其三，也因政治原因，中國大型石油企業沒有用伊朗油，進口和煉伊朗油的主要是山東煉油廠，石油行業叫「地煉」，即地方煉油企業，這些企業與中石油、中石化、中海油這「三桶油」巨無霸是沒法比的。

其四，中央國企已悄悄轉型，中國石油都在投資核電項目，就是為了不在石油這個樹上吊死。這也意味著外界以為石油是中國「卡脖子」的資源，其實已開始轉向，可能未來三年中國對進口石油的依賴將大大下降。

其五，中國產業行業政策已出現「以電代油」勢頭，在中國主要城市街上，會發現電動車多過用油車。而在能源行業，實際上還有「以氣代油」的說法，因為現在用天然氣作為安全和環保能源對地方政府和國業企業的影響相當之大，要不然最近習近平去中亞忙甚麼呢。

上述理由，說的都是中國或者說中國石油行業不會太著急。但問到研究地緣政治的學者，認為還是有點急，或者說有急有不急。

因中國對進口石油還是有高依賴性，中國45%進口石油經荷莫茲海峽運輸，如果伊朗封鎖，中國進口石油的難度加大，成本升高，中國怎會不急。

但可能有不急的理由，因為伊朗不會全面封鎖海峽，這樣會失去他60%的外匯收入，所以有可能分對象封鎖，放行中國相關油輪的可能性很大。