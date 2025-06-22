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達梭CEO稱「飆風」勝中國戰機 中媒開酸：打腫臉充胖

中國新聞組／北京22日電
在17日的法國巴黎航展上，人們在中國航空工業集團展台參觀殲-35A、殲-10CE等模型。(新華社)
在17日的法國巴黎航展上，人們在中國航空工業集團展台參觀殲-35A、殲-10CE等模型。(新華社)

此次巴黎航展中，中國殲10CE戰機雖僅以模型參展，仍吸引大批觀眾，有外媒稱這是因殲10CE(梟龍)擊落法國達梭（Dassault）製造的「飆風」(Rafale)戰機消息且售價優勢；巧合的是，殲10CE和飆風展板呈「面對面」站位，被外媒調侃為「貼臉戰術」。達梭公司CEO則堅稱「飆風被擊落是假消息」，並稱「飆風比市場上所有中國飛機都好」，引來中媒嘲諷是「打腫臉充胖子」。

德國之聲報導，備受矚目的中國殲10C戰機並未現身第55屆巴黎航展，在中國航空工業集團的展位上，觀眾僅能一睹其模型。盡管如此，這場「缺席的首秀」依然讓這款價格僅為西方戰機一半的中製戰機成為關注的焦點。

而據中國軍事自媒體「海上武器雜談」報導，不知是巧合還是故意，此次航展上，殲10CE戰機的模型和法國飆風展板形成「面對面」站位。達梭公司CEO特拉皮耶（Eric Trappier）被記者提問關於「殲10CE擊落飆風」的消息時表示，「飆風被擊落是假消息」，並批評「法國軍費太少」。

對此，中方航空工業新聞發言人則稱，殲10CE和飆風都是世界上的先進戰機，也希望各國先進戰機能為捍衛世界和平做出貢獻。

而從開展到現在，中國展台圍觀人數最多。沙烏地阿拉伯軍事代表團連三天駐足中航展區，畢竟翼龍2無人機僅需美國MQ9三分之一的價錢，卻能完成同等偵察打擊任務。

據觀察者網報導，特拉皮耶在巴黎航展開幕前夕接受法國財經雜誌「挑戰」（Challenges）採訪時表示，印度未就印巴空戰中飆風的損失情況與他們溝通，並認為巴基斯坦稱飆風被殲10C擊落消息是不準確的，並稱飆風「不僅比F35更好，也比市場上所有中國飛機要好得多」。觀察者網稱，這是達梭「不惜打腫臉充胖子」。

CEO 無人機 德國

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