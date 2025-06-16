歐中人權對話 歐盟指中國「基本自由持續惡化」

南華早報報導，歐盟與中國於13日舉行人權對話，歐盟對中國的「基本自由持續惡化」的情形表示關切。而中國則指出歐盟國家存在包括民主自由倒退、侵犯難民移民權利等的人權問題，要求歐方解決。（美聯社）

中國和歐盟 13日舉行人權對話，歐盟對中國「基本自由持續惡化」的現象表示嚴重關切，並點名呼籲北京釋放仍遭關押的壹傳媒創辦人黎智英及香港 支聯會前副主席鄒幸彤。中國方面則指出，歐盟國家存在民主自由倒退、侵犯難民移民權利、種族歧視 等嚴重人權問題，要求歐方採取措施。

據歐盟委員會發布的聲明，歐盟在布魯塞爾舉行的第40輪中歐人權對話中，指責中國在言論自由、宗教或信仰自由、和平集會自由以及平等與反歧視權利等存在持續限制。歐方列舉多項關切，包括西藏精神領袖達賴喇嘛繼任問題中存在「政府干預」、對香港的持續打壓，以及維吾爾族和藏族維權人士遭監禁等。

歐盟還重申對中國「法治侵蝕、程序正義受損和司法缺乏獨立性」的擔憂，同時也對勞動權利、強迫勞動及勞動力轉移項目表示關切。歐盟還對多名中國及香港公民的人權受侵害案例表示關注，包括因促進和保護人權而被剝奪自由的人權律師丁家喜、許志永、余文生及公民記者黃雪琴、張展。歐盟並提出遭關押而音訊全無的維權律師高智晟案，同時呼籲中方無條件釋放黎智英和鄒幸彤。

據中國外交部官網消息，中方在會上對歐方就司法程序、勞工權利、民族宗教等方面提出的指責予以駁斥。中方並稱，歐盟國家存在民主自由倒退、輕視經濟社會文化權利、侵犯難民移民權利、種族歧視、宗教仇恨、社會分化、司法不公、警察暴力等嚴重人權問題，要求歐方採取措施予以解決。