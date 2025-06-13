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教宗良14世就職不足1月 首任命中國主教 73歲林運團出線

中國新聞組／北京13日電
教宗良十四世任命林運團（見圖）為中國福州的輔理主教。（取材自中國天主教網頁chinacatholic.cn）
教宗良十四世任命林運團（見圖）為中國福州的輔理主教。（取材自中國天主教網頁chinacatholic.cn）

梵蒂岡新聞網報導，聖座新聞室11日公告，在落實聖座（Holy See）與中國間的主教任命臨時協議，教宗良14世5日任命73歲的林運團為福州輔理主教。聖座新聞室稱，上述任命是聖座與北京當局間對話又一成果，也是教區共融的重要一步。

這也是新任教宗良14世首次根據梵蒂岡在2018年與中國簽署的協議，任命一名中國輔理主教，顯示他正延續已故教宗方濟各的外交政策。

中國外交部發言人林劍昨日在例行記者會中表示，近年來，中國和梵蒂岡保持溝通，通過建設性對話增進理解與互信。在雙方共同努力下，關於主教任命的臨時性協議得到順利實施。中方願同梵方一道，推動中梵關係持續改善。

根據中國天主教網消息，11日上午，經福建省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教福州教區舉行林運團就職輔理主教儀式。

中國天主教網稱，「林運團在就職儀式上莊嚴宣誓：遵守國家憲法法律，維護祖國統一與社會和諧，愛國愛教，堅持獨立自主自辦教會原則，堅持我國天主教中國化方向，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻力量。」

梵蒂岡 教宗 良14世

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