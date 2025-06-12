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拉加德訪京抨擊補貼政策 歐洲央行與中簽諒解備忘錄

記者林宸誼／綜合報導
歐洲央行總裁拉加德訪問北京，11日在中國人民銀行發表演說；圖為她日前在歐洲央行總部舉行的新聞發布會上發表講話。（新華社）
歐洲央行總裁拉加德訪問北京，11日在中國人民銀行發表演說；圖為她日前在歐洲央行總部舉行的新聞發布會上發表講話。（新華社）

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）訪問北京，她11日在中國人民銀行(央行)發表演說時抨擊脅迫性的貿易政策，認為做霸凌者非長遠之計，各國須尋求合作解決方案。同日，歐洲央行發表聲明稱，已與中國人行簽署諒解備忘錄，以更新雙方在央行業務方面的現有合作。

拉加德近日訪問北京，在美中經貿磋商之際，她在人行發表演講時提到，自2014年以來，扭曲全球貿易的補貼相關干預措施，在全球範圍內增加了兩倍多。

她舉例，幾十年來，中國嚴重依賴補貼，尤其是在出口型生產領域，批評人士認為，這給中國企業帶來了不公平的優勢，因此擠占了其他地方的生產。但拉加德補充，中國並不是唯一一個使用補貼的國家，其他國家尤其是新興市場，也正在採取此類計畫。

接著，拉加德表示，脅迫性的貿易政策不是解決當今貿易緊張局勢的可持續方案，解決衝突的途徑，在於更嚴格遵守全球規則，並達成以互利為基礎的雙邊或區域協議，通過保護主義並不能解決問題根源，反而會侵蝕全球繁榮的基礎。

拉加德警告，強制性貿易政策，會讓所有人的處境變得更糟糕，美中必須共同承擔責任，縮小可能導致世界經濟崩潰的巨大貿易逆差。她說，如果我們真的想要維護繁榮，即使面臨地緣政治分歧，也必須尋求合作解決方案。

與此同時，歐洲央行11日發布聲明，表示已與中國人行簽署諒解備忘錄，以更新雙方在央行業務方面的現有合作。

歐洲央行指出，兩家央行在2008年達成協議的更新內容，包括定期交換訊息、對話和技術合作的框架。

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