喊話反對強權霸凌 習近平：願對非洲53國實施零關稅

圖為中國國家主席習近平去年9月在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式，和與會的非方領導人共同步入會場。（新華社）

中國與53個非洲國家和非洲聯盟委員會代表，昨在湖南長沙召開「中非合作論壇成果落實協調人部長級會議」，中國國家主席習近平 透過向會議致賀信宣布，願落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅 。他也喊話中非共同反對強權霸凌行徑，共同反對各種形式的單邊主義、保護主義。

這場會議是為推進落實去年9月中非合作論壇北京峰會領導人共識。習近平當時宣布，給予包括33個非洲國家在內的所有與中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。如今，非洲54個國家中，除了史瓦帝尼外，中國進一步宣布願對其餘53國都落實零關稅政策。

據新華社報導，習近平在賀信中還表示，去年峰會成果已取得一批早期收穫，希望雙方繼續扎實推進峰會成果落實，攜手建設新時代全天候中非命運共同體。

他指出，當前國際形勢變亂交織，中國堅持以中國大市場為非洲等全球南方夥伴提供新動能。中國願和非方深入落實「十大夥伴行動」，加強綠色產業、電子商務和支付、科技、人工智慧等重點領域合作，深化安全、金融、法治等領域合作。

面對全球關稅戰，中非會後發布的「中非維護全球南方團結合作的長沙宣言」中特別點名美國，指鑒於「個別國家」妄圖以關稅為手段衝擊現有國際經貿秩序，「我們呼籲所有國家，特別是美國，回到以平等、尊重、互惠方式磋商解決貿易分歧的正確軌道」，呼籲國際社會堅持真正的多邊主義，共同反對各種形式的單邊主義、保護主義。

中國外長王毅 昨天在會議開幕式上，也就推動中非合作高品質發展提出中方5點倡議，包含保持高層交往趨勢，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。

王毅說，中國將全力支持非洲一體化進程，也將繼續堅定支持非洲在國際舞台上發揮更大作用，提升非洲在多邊治理體系中的代表性和話語權。

在中美戰略競爭加劇、外貿不確定因素增加背景下，中國積極強化與非洲國家合作，試圖加強在該地區的影響力，推進攜手「全球南方」團結合作的外交戰略。

據統計，自2000年中非合作論壇成立以來，中國已連續16年維持非洲第一大貿易夥伴國地位，去年中非貿易規模首破人民幣2兆元，達2.1兆元。今年前5個月，中國對非洲進出口年增12.4%，再創歷史新高。