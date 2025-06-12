「和泰國將軍吃飯」中網紅獲VVVIP接待惹議 泰副總理要查

對泰國軍官在國防部宴請中國「VVVIP」，泰國副總理回應稱，確有此事，正在調查。(取材自紅星新聞)

泰國 社交媒體近日流傳一系列影片，顯示有中國遊客在泰國國防部 及海軍俱樂部受到軍方人員高規格接待，而身穿泰國軍裝的男子稱這幾位中國男子是「VVVIP」，引發泰國社會廣泛質疑。對此，泰國副總理兼國防部長普坦（Phumtham Wechayachai）已下令展開調查，強調若涉事人員違規將依法處理。

據紅星新聞報導，網路流傳的一段影片中，一名身穿泰國軍裝的男子在泰國國防部接待室接待幾名中國遊客，隨後一行人一起用餐。席間，身穿軍裝的男子稱這幾位中國男子是「VVVIP」。該段影片發布日期為2024年5月21日。

泰國副總理兼國防部長普坦本月9日證實，影片中的男子確為國防部工作人員，但已於去年9月退休 。普坦表示，國防部常任秘書已成立調查委員會，若該退休軍官確有違規行為，將受到相應的懲罰。他強調，國防部辦公樓的使用「有規章制度限制」，未來將研究防範機制，避免類似事件損害國防部形象。

同時，發布影片的帳號還發布了一名疑似身著泰國海軍軍官服裝的男子，在被稱為「泰國皇家海軍俱樂部」的餐廳與中國人共進晚餐，此影片再次引發泰國公眾質疑，認為此舉是否存在不當。

對此，泰國海軍副發言人帕拉9日在海軍司令部就「泰國軍官與中國遊客會面」一事作出回應表示，經調查確認涉事人員僅是在國防部以外的一處場所共進晚餐。影片中所涉地點為「海軍俱樂部」，該俱樂部雖為公務員福利機構，但同時也對公眾開放，無任何禁止外人進入的規定。無論是餐廳還是宴會廳，均未設置人員準入限制。

該影片帳號中還發布多個所謂「泰國軍方高級官員」的人物，或出席珠寶交易平台活動，或出席美容機構活動。影片顯示，這些活動的背景板中都是中文字樣的介紹。

另外，「在泰國國防部受到接待」影片中的兩名男子，兩人均為抖音網紅，一人在抖音粉絲542萬，一人粉絲129萬。兩個帳號主要內容都是發布做菜教學的影片，也發布直播帶貨的預告內容。其中粉絲542萬的帳號，其官方認證為麗水市某公司，他的帳號上還附有泰國榴蓮的購買連接。

目前，其中一個人的帳號已刪除「和泰國將軍吃飯來了」的影片，但仍保留著同一時期其在泰國的其他影片內容。