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「和泰國將軍吃飯」中網紅獲VVVIP接待惹議 泰副總理要查

中國新聞組／北京12日電
對泰國軍官在國防部宴請中國「VVVIP」，泰國副總理回應稱，確有此事，正在調查。(取材自紅星新聞)
對泰國軍官在國防部宴請中國「VVVIP」，泰國副總理回應稱，確有此事，正在調查。(取材自紅星新聞)

泰國社交媒體近日流傳一系列影片，顯示有中國遊客在泰國國防部及海軍俱樂部受到軍方人員高規格接待，而身穿泰國軍裝的男子稱這幾位中國男子是「VVVIP」，引發泰國社會廣泛質疑。對此，泰國副總理兼國防部長普坦（Phumtham Wechayachai）已下令展開調查，強調若涉事人員違規將依法處理。

據紅星新聞報導，網路流傳的一段影片中，一名身穿泰國軍裝的男子在泰國國防部接待室接待幾名中國遊客，隨後一行人一起用餐。席間，身穿軍裝的男子稱這幾位中國男子是「VVVIP」。該段影片發布日期為2024年5月21日。

泰國副總理兼國防部長普坦本月9日證實，影片中的男子確為國防部工作人員，但已於去年9月退休。普坦表示，國防部常任秘書已成立調查委員會，若該退休軍官確有違規行為，將受到相應的懲罰。他強調，國防部辦公樓的使用「有規章制度限制」，未來將研究防範機制，避免類似事件損害國防部形象。

同時，發布影片的帳號還發布了一名疑似身著泰國海軍軍官服裝的男子，在被稱為「泰國皇家海軍俱樂部」的餐廳與中國人共進晚餐，此影片再次引發泰國公眾質疑，認為此舉是否存在不當。

對此，泰國海軍副發言人帕拉9日在海軍司令部就「泰國軍官與中國遊客會面」一事作出回應表示，經調查確認涉事人員僅是在國防部以外的一處場所共進晚餐。影片中所涉地點為「海軍俱樂部」，該俱樂部雖為公務員福利機構，但同時也對公眾開放，無任何禁止外人進入的規定。無論是餐廳還是宴會廳，均未設置人員準入限制。

該影片帳號中還發布多個所謂「泰國軍方高級官員」的人物，或出席珠寶交易平台活動，或出席美容機構活動。影片顯示，這些活動的背景板中都是中文字樣的介紹。

另外，「在泰國國防部受到接待」影片中的兩名男子，兩人均為抖音網紅，一人在抖音粉絲542萬，一人粉絲129萬。兩個帳號主要內容都是發布做菜教學的影片，也發布直播帶貨的預告內容。其中粉絲542萬的帳號，其官方認證為麗水市某公司，他的帳號上還附有泰國榴蓮的購買連接。

目前，其中一個人的帳號已刪除「和泰國將軍吃飯來了」的影片，但仍保留著同一時期其在泰國的其他影片內容。

泰國 國防部 退休

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