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中歐經貿新進展：稀土擬對歐開綠色通道 電動車磋商入最後階段

記者陳政錄／北京8日電
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中國商務部部長王文濤（左）與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇會談。（取材自中國商務部）
中國商務部部長王文濤（左）與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇會談。（取材自中國商務部）

在中美第二輪貿易談判即將展開之際，中歐經貿爭端也取得新進展。中國商務部昨日表示，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，雙方指示工作層加緊努力，妥善解決貿易分歧。在稀土出口部分，王文濤向歐方強調，中方高度重視歐方關切，願對符合條件的申請建立綠色通道，加快審批

中國商務部長王文濤本月3日在巴黎與歐盟貿易專員塞夫柯維奇舉行會談，中國商務部昨日發布新聞稿稱，雙方圍繞歐盟對中國電動汽車反補貼案、中國對歐盟白蘭地反傾銷案、出口管制等緊迫而重要的議題進行專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。

中國商務部表示，目前，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力。歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估。雙方指示工作層加緊努力，以符合各自法律規定和世貿組織規則的方式，找到雙方均可接受的解決方案，妥善解決貿易分歧。

至於白蘭地，中國商務部稱，法國企業與相關協會已主動向中方提交了價格承諾申請，如中方審查通過，擬於7月5日前發布包含價格承諾文本的終裁公告。

在稀土出口部分，王文濤向歐方強調，中方高度重視歐方關切，願對符合條件的申請建立綠色通道，加快審批，並指示工作層就此保持及時溝通。王文濤還提出，希望歐方相向而行，採取有效措施，便利、保障和促進高技術產品對華合規貿易。

去年10月，歐盟開始對來自中國的電動汽車徵收最高45.3%的反補貼稅，中國也宣布對歐盟白蘭地徵收最高達39%的臨時關稅，其中又以法國受到的衝擊最大。

今年4月，雙方開始就中國電動汽車價格承諾展開協商，亦即以設定中國電動汽車對歐出口最低價格，來替代加徵反補貼稅。

商務部 歐盟 稀土

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