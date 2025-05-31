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搶晶片拉盟友成主戰場 中學者：中美第二階段博弈激烈

中國新聞組／北京31日電
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中美第二階段博弈，晶片被視為主要戰場，美國早前就對華為晶片發布禁令，要封殺華為的國際市場。（路透）
中美第二階段博弈，晶片被視為主要戰場，美國早前就對華為晶片發布禁令，要封殺華為的國際市場。（路透）

美中之間的樂觀情勢似乎維持不到一個月又急轉直下。川普政府在過去幾天對中國採取一連串懲罰性措施，原因是美方官員認為，中方未能履行本月初貿易談判中所做出的承諾。而中國學者認為，中美第二階段博弈已在激烈進行。雙方都在爭取第三方支持，在晶片領域也展開新一輪角逐。

中央社報導，上海復旦大學美國研究中心27日舉行報告會，復旦大學國際問題研究中心院長、美國研究中心主任吳心伯表示，美國總統川普第二任期一開始，中美就進入激烈博弈階段，而隨著日內瓦會談結束，第一階段博弈告一段落，雙方進入第二階段博弈。

吳心伯指出，第二階段博弈中，中美在國際上都在爭取包括拉丁美洲、東盟（ASEAN）、歐洲和中東在內的第三方支持。雙方近期都有動作，例如中國本月中旬舉行與拉美和加勒比國家共同體論壇、川普同期則出訪中東三國。

吳心伯認為，中美在晶片領域也正展開新一輪角逐。美國之前看重的是保持晶片技術的領先地位，現在可能更關注與中國爭奪晶片市場。美國商務部近期對中企華為晶片發布禁令，實際上就是要封殺華為昇騰晶片的國際市場。

吳心伯研判，第二階段談判的議題比第一階段更廣，可能涵蓋中國服務市場開放、人民幣匯率、美國對中國技術限制等。美國已意識到關稅牌效果有限，下一階段為了迫使北京讓步，可能會打出外交牌、安全牌、台灣牌。

本報系聯合報報導，本周以來，川普當局宣布將開始撤銷部分中國學生的簽證，也對晶片設計軟體的銷售祭出新的限制，而根據紐時的報導，美國官員也禁止美國關鍵的飛機引擎零件和技術，出口到中國。 

白宮負責政策的副幕僚長米勒（Stephen Miller）30日表示，川普政府正準備針對中國採取其他行動，確保協議獲遵循。

中月初在瑞士日內瓦舉行會談後，美國官員原本預期中國會放寬對稀土礦物的出口限制。白宮官員表示，對於中國未能履行原本旨在緩解兩國貿易衝突的承諾，他們感到沮喪；雙方目前正努力爭取在8月中旬前達成全面協議。

美中經貿會談日前在日內瓦舉行。資料照片。(路透)
美中經貿會談日前在日內瓦舉行。資料照片。(路透)

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