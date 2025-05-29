學簽面談暫停？ 美駐中使館：未收到相關消息 目前正常進行

圖為先前在美國駐北京大使館外等待簽證面談的學生。（美聯社）

美國國務院 27日下令暫停學生簽證 面談，並表示準備擴大社群媒體審查範圍。對此，美駐華使館工作人員表示，目前未收到相關消息，簽證申請和面談正常進行。留學中介表示，目前主要審查學生之前是否有公開反美、反以色列等言論，若有，大概率會被拒簽；已預約的面簽未受影響。今年9月赴美留學生9成以上已拿到簽證，明年想去美國留學則要做好去不了的準備。

綜合外電報導，美國國務院27日發布一份電報，美國國務卿魯比歐指示領事部門即日起暫停新增「任何額外的學生或交流訪問學者（F、M和J類）簽證預約名額」，直至進一步指引近日發布為止。電報還寫道，「國務院正在審查現有針對學生和交流訪問學者簽證申請人的審查與審核操作和流程」；官員們計畫發布關於「擴大對所有此類申請人進行社交媒體審查」的指引。

報導認為，這道指令可能會嚴重延誤簽證處理流程，並衝擊高度依賴國際學生學費收入的美國大學，而美國總統川普指責其中許多院校抱持極左派意識形態。美國國務院發言人布魯斯強調審查程序「並非新措施，政府將持續運用一切可用工具評估申請人，無論是學生或其他類別」。

據央視新聞報導，美國駐中國大使館工作人員表示，目前沒有收到相關資訊，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。

彭博資訊報導提到，暫停甚至放緩學生及訪問學者簽證的申請，這將對全球數十萬名學生及美國各地眾多教育機構產生影響。這些美國院校近年來愈來愈依賴吸引海外人才增加校園的人數。

據新京報引述留學中介啟德教育留學事業部趙煜表示，已經預約的赴美簽證面談不受影響，5月28日在上海、廣州等大使館都有簽證通過的學生；目前已無法選擇日期進行預約，需要等重新開放後再預約。在社交平台上，許多網民發帖表示已經無法預約美國留學簽證。

另據極目新聞報導，武漢市武昌區一家留學連鎖機構工作人員表示，目前赴美預約面簽審查的主要是學生之前有沒有公開的反美、反以色列等言論，如果有，大概率會被拒簽。今年9月赴美留學生9成以上已拿到簽證，明年想去美國留學則要做好萬一去不了美國，要考慮去其他國家留學選擇的準備。

對此，中國外交部昨回應強調，正常的教育合作和學術交流不應當受到干擾。中方敦促美方，切實保障包括中國留學生 在內的各國留學生的合法正當權益。