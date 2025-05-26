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Labubu風靡全球 泡泡瑪特美洲收益暴增9倍

中國新聞組／綜合報導
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中國潮玩泡泡瑪特風靡全球。圖為泰國曼谷的泡泡瑪特新店內，一名女子在拉布布（Labubu）玩偶前自拍。（新華社資料照片）
中國潮玩泡泡瑪特風靡全球。圖為泰國曼谷的泡泡瑪特新店內，一名女子在拉布布（Labubu）玩偶前自拍。（新華社資料照片）

中國知名玩具公司泡泡瑪特的玩偶Labubu在英國引發消費者搶購、大打出手。中國這款新潮玩風靡全球，根據統計，今年第1季度，泡泡瑪特美洲及歐洲區域收益分別同比大增895%至900%、600%至605%。

泡泡瑪特掀起風潮，近日有英國消費者為搶購Labubu公仔在門店大排長龍，引起混亂，甚至大打出手以及威嚇店員。泡泡瑪特英國分公司不得已在23日宣布，為安全起見，英國所有門市暫停銷售Labubu，以及其所屬的整個The Monsters系列公仔。

中國官媒中新社指，在第二十一屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會上，泡泡瑪特國際集團攜王信明等藝術家及眾多城市樂園限定產品亮相，向世界展示中國潮玩IP的魅力。以THE MONSTERS為代表的IP產品吸引大量觀眾打卡。

報導指出，潮玩產業作為中國文化出海的新現象，其營收增長迅速。潮玩產業與傳統玩具產業不同，它更注重社交化、禮品化，以及背後的文化價值，社交和情緒價值是其快速增長的關鍵因素。

中國社會科學院財經戰略研究院主任李勇堅表示，中國潮玩產業在海內外的發展非常迅速，預計至2026年，中國潮玩產業將達到1000億元（人民幣，約140億美元）的規模。

作為全球創作者全鏈路創意孵化與運營平台，泡泡瑪特在全球範圍內挖掘具有潛力的潮流藝術家和設計師，並通過成熟的IP運營體系，打造潮流文化領域備受歡迎的IP形象及產品。

泡泡瑪特旗下熱門IP MOLLY的創作者、藝術家王信明受訪表示，MOLLY象徵堅毅與突破，希望通過這個IP形象向更多人傳遞面對未來挑戰的不屈精神。他認為，潮玩將是未來很重要的產業。

潮玩產業未來的發展趨勢包括IP驅動的出海、數字產品虛擬潮玩的興起、內容與潮玩的結合以及平台化生態競爭等。隨著全球市場的年輕化，潮玩產業需要不斷創新商業和營銷模式。 　

香港三聯文化基金主席李安表示，「我們有悠久的中華文化，這是取之不盡的養分」。中國潮玩產業的發展是長時間沉澱的結果，她希望香港設計師與內地展開合作，以新潮的方式詮釋中華文化。 　

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