印尼總統會晤李強 推進「南海準則」磋商

中國國務院總理李強（左）25日上午在雅加達與印尼總統普拉伯沃（右）會談。（新華社）

赴印尼 國事訪問的中國國務院 總理李強 25日與印尼總統普拉伯沃舉行會談時表示，中方願同印尼推動兩國政治互信和戰略協作邁向更高水平，攜手應對風險挑戰，並指中方願同印尼等廣大發展中國家一道，堅持多邊主義和自由貿易，堅定維護自身共同利益。

據雅加達環球報消息，會談後，中印尼共簽署了12項合作文件，其中在貨幣領域上，將在雙邊貿易中促進本幣交易，這意味著兩國正在推進減少對美元的依賴。今年2月，中國與印尼央行才續簽了雙邊本幣互換協議，規模達4000億元人民幣。

新華社報導，普拉伯沃為到訪的李強舉行歡迎儀式，兩人隨後舉行會談。李強表示，中印尼是好鄰居、好夥伴。中方願同印尼加強團結協作，並加強發展戰略對接，深化高品質共建「一帶一路」合作，特別是做優做強標誌性項目，進一步擦亮雅萬高鐵「金字招牌」，推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設。雙方要加強市場聯通與產業協作，提升貿易投資便利化水平。

普拉伯沃表示，印尼願深化兩國全面戰略夥伴關係，推動中印尼命運共同體建設。印尼願學習借鏡中國在減貧、農村發展等方面有益經驗，深化農業、金融、基礎建設等領域合作，並歡迎中企到印尼投資興業。

李強強調，當前全球單邊主義、保護主義上升，嚴重衝擊國際經貿秩序，「面對風險挑戰，團結合作才是正確出路」。普拉伯沃則說，印尼期待與中方密切在東協、金磚國家等多邊平台溝通協作，堅定支持多邊主義，反對保護主義，維護發展中國家共同利益，攜手應對全球性挑戰。

雙方並談及南海議題，普拉伯沃表示，印尼願同中方落實海上共同開發共識，推動加速「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定。

據報導，普拉伯沃在會談後表示，此次雙邊會談「富有成效」，並在許多方面達成了合作協議，「我們相信這將極大地造福兩國。」

中國正加強與東南亞周邊國家互動。李強24日乘包機抵達印尼，這是他今年首度出訪。李強26日至28日將出席在馬來西亞吉隆坡舉行的「東協—中國—海合會峰會」。