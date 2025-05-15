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中寄美包裹關稅最低降至30% 海運費用較便宜料「爆艙」

中國新聞組／北京15日電
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美國下調對小額包裹的關稅。圖為希音在廣州的生產線。 (路透)
美國下調對小額包裹的關稅。圖為希音在廣州的生產線。 (路透)

中美關稅戰暫緩，從14日開始，美國對華小額包裹關稅從120%降至54%。據路透引述消息稱，美國將把來自中國的小額包裹關稅，按不同快遞公司分開處理，最低可下調至30%。預料很多廠商和出口商會於暫緩措施的90天內「能出盡出」，由於空運費用比海運至少高4、5成，料企業首選海運，未來海運艙位將繼續緊張。

中美雙方周一發表「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」，互相下調對進口貨品加徵的關稅。根據白宮周一晚的一項行政命令，從14日開始，美國對華小額包裹關稅從120%降至54%，維持每件小額郵遞品100美元的從量關稅，但取消原定6月1日提高到200美元的計畫。

聯合包裹（UPS）、聯邦快遞（FedEx）和敦豪快遞（DHL Express）等商業快遞公司處理的包裹則有不同的規定。兩位不願透露姓名的行業專家表示，這些來自中國的包裹稅率現在默認從之前的145%降低至30%。

具體來看，這30%的稅率反映出美國總統川普政府決定將中國的對等關稅稅率從145%降至10%，再加上與芬太尼有關的20%的額外課稅。截至目前，美國貿易代表辦公室尚未對此回覆。

自由亞洲電台報導，關稅下調的消息對於依賴低價直郵模式的中國跨境電商平台如Shein、Temu而言，無疑是一個喘息的機會。此前，美國在4月初取消了800美元以下包裹的免稅待遇，並徵收懲罰性關稅，令這些平台一度面臨價格上漲、物流延遲等挑戰。

福建廈門一位與Temu合作供貨商陳建林說，高關稅幾乎讓他們放棄美國市場，「Temu的訂單一下子掉了六成」，他們在越南設了海外分倉，並開始試著把產品打進東南亞的幾個平台，以分散風險。

浙江紹興電商蔣先生透過Shein平台專做服飾、飾品、禮品，「小包裹直郵走的是空運」，預計商品一到兩個禮拜就到美國客戶手中。他稱雖然關稅降到54%，但還是很貴，這批訂貨寄出後，再發貨就走海運拼箱，可降低成本。

文匯報報導，香港貨運物流業協會主席劉浩然14日指出，早前關稅和小型包裹的稅項令很多電商在本月1日之前已經暫停，廠商亦積存一些庫存。在暫緩關稅期間，船運及空運需求會增加，因成本關係相信大量商戶會選擇船運，如果轉用空運，費用高至少4至5成，相信只有很趕急的貨物才會轉用空運。

香港中小型企業聯合會會長郭志華表示，業界會爭取把握這90天時間出貨，相信這一兩個月船期會比較緊張。

美國下調對小額包裹的關稅。圖為希音在廣州的生產線。 (路透)
美國下調對小額包裹的關稅。圖為希音在廣州的生產線。 (路透)

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