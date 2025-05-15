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不僅載人登月…中俄簽備忘錄 要蓋月球核電廠

記者賴錦宏／綜合報導
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中俄月球科研站想像圖。（取材自觀察者網）
中俄月球科研站想像圖。（取材自觀察者網）

中國不但要實現載人登月，還要進一步在月球建立核電廠。據觀察者網引述國際文傳電訊社報導，俄羅斯國家航太集團與中國國家航太局已於8日簽署關於建造月球核電廠的合作備忘錄。

俄羅斯國家航太集團在聲明中表示，發電站將對中俄主導的國際月球科研站計畫做出重大貢獻，科學研究站預計於2036年完工。聲明還稱「該站將進行基礎太空研究，並測試國際月球科研站的長期無人操作技術，展望人類在月球上的存在」。

此前，中國探月工程總設計師吳偉仁4月曾向路透表示，「國際月球科研站面臨的一個重要問題是電力供應，而俄羅斯在這方面擁有天然優勢，在核電站方面，特別是將其送入太空方面，俄羅斯處於世界領先地位，領先於美國」。他也提及，過去兩國有關太空反應爐的談判進展甚微，「我希望這次兩國能夠將核反應爐送上月球」。

2028年中國嫦娥八號任務總工程師裴照宇表示，月球基地的能源供應也可依賴在月球表面建造的大型太陽能電池陣列以及供熱、供電管道和電纜。

公開資料顯示，國際月球科研站是由大陸倡議發起、多國參與建設，位於月球表面和月球軌道的綜合科研設施，是長期自主運行、短期有人參與，可擴展、可維護的綜合性科學實驗設施。預計2035年前完成基本型建設、2045年前完成拓展型建設。中國研製的「嫦娥七號」、「嫦娥八號」都將是國際月球科研站基本型的內容。2020年7月中國與俄國航太機構確定了國際月球科研站的合作；隔年3月雙方政府簽署諒解備忘錄。

俄羅斯 航太 太空

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