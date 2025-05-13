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「關稅戰帶來不確定性」 蓋茲：美對中技術封鎖 反效果

中國新聞組／北京13日電
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微軟創辦人比爾蓋茲表示，美國對華技術封鎖和關稅政策不但未能遏制中國科技發展，反而加速中國在晶片等關鍵領域的突破，導致美國損失。（路透）
微軟創辦人比爾蓋茲表示，美國對華技術封鎖和關稅政策不但未能遏制中國科技發展，反而加速中國在晶片等關鍵領域的突破，導致美國損失。（路透）

在美國總統川普向全球多國發動關稅戰後，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，，明確批評了美國對華技術封鎖和關稅政策，認為這些措施不僅未能遏制中國科技發展，反而加速了中國在芯片（晶片）等關鍵領域的突破，同時導致美國自身經濟和企業的損失。

來源：YouTube

綜合媒體報導，蓋茲表示，想要限制中國的發展是很難的，將技術完全占為己有的想法並不現實。蓋茨還表示，美國的關稅政策製造了大量的不確定性，對各行各業都會造成巨大的影響，而這種不確定性會導致企業無法正常開展投資活動。

蓋茲表示，「我的主要擔心是我們創造很多不確定性，你知道，若你要去興建一間新工廠，你需要了解未來20年的政策，不是未來2天或4年。」

蓋茲談到現時正處於人工智能（AI）改變經濟的時代，「我想這是注入這麼多不確定性的壞時間，你知道這不是經同意的事情、或經過仔細討論的事情。這對藥品或電子產品會發生什麼呢？我每天打開報紙想著，所以我真的憂心，不確定性代表投資不會出現。」

蓋茲也被問到美國對中國的技術出口封鎖會否帶來相反效果，他回答稱「絕對是」，「他們迫使中國在晶片製造和所有領域全速前進」、「我們（美國）向他們明確表示，他們需要製造自己的晶片，他們在這方面取得很大進展」。

例如，中國在存儲芯片、射頻芯片等領域已取得顯著突破，並開始承接國際代工訂單（如意法半導體）。此外，中國科研團隊在「玻璃穿孔技術」上的突破，未來可能推動芯片製造技術超越西方國家。

蓋茲的批評揭示了美國政策的短視性：其一，嚴重的戰略誤判：美國低估了中國通過自主研發突破技術壁壘的能力，忽視歷史經驗（如中國高鐵、航天技術的逆襲）。其二，經濟代價：美國企業因失去中國市場導致利潤下滑，而中國通過國產替代提升產業鏈話語權。其三，全球領導力削弱：技術封鎖違背全球化趨勢，損害美國作為技術合作倡導者的形象。

蓋茲的評論不僅是對美國政策的直接抨擊，更是對全球化時代技術發展規律的深刻洞察。美國若繼續依賴「零和博弈」思維，將加速自身技術優勢的流失，而中國在壓力下的創新突圍，則為新興經濟體提供了「自主可控」的發展範本。

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