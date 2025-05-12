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小包免稅取消1周 中美貨機航班腰斬 美媒：脫鉤代價高

中國新聞組／北京12日電
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美國取消中國、香港小包免稅政策的第一周，中美全貨機運力就銳減約一半。（歐新社）
美國取消中國、香港小包免稅政策的第一周，中美全貨機運力就銳減約一半。（歐新社）

本月2日起，美國取消中國和香港價值低於800美元的包裹得免稅進入美國的政策，立即導致中美航空貨物量與運費大跌。財新網引述浙江省機場集團說法稱，「這幾天美線（貨運航班）基本上都停掉了，運價跌到20元/公斤左右。」5月僅1日、2日及8日各有一班全貨機飛往美國。另一名美線空運貨代稱，5月的美線空運包機基本上已取消，運力很少。

5月2日起，中國及香港輸美包裹均需按正式報關流程申報並繳稅。飛友科技向財新網提供的數據顯示，5月1日到7日當周，中美全貨機運力大概減少了一半。5月1日，往返中美的全貨機航班為46架次，5月2日降為32架次，5月7日再減至28架次。4月，往返中美的全貨機航班平均每天為65.83班。

財新網指出，中美航空貨運市場更早前就已開始萎縮。據TAC Index數據，截至4月27日這周，從中國和香港到美國的噸位年比下降15%。同一周，亞太地區即期運價進一步下降2%至每公斤3.67美元。

近幾年，中國航空貨運市場受益於跨境電商大漲。多位航空業人士估計，美國這波新關稅實施前，電商貨至少占到空運貨量的六至七成。專注電子商務與物流領域的諮詢公司Cirrus Global Advisors指出，在145%的關稅下，中國輸往美國的包裹量將減少約90%。

飛友科技分析師羅程桃也認為，小包免稅政策的調整以及跨境電商模式的轉變，對中國的航空公司的貨運業務將造成巨大影響，特別是對於那些中美航線電商件占比較高的航空公司，短期內可能面臨該航線貨量及運價的雙重下滑，直接影響收入和獲利水準。

中美經貿高層會談一連兩日在瑞士日內瓦舉行之際，人民日報客戶端11日發文表示，和中國「脫鈎斷鏈」？在經濟全球化深入發展、中國已成全球產業鏈供應鏈「關鍵一環」的今天，美方一些政客的這一荒謬言論，無異於「癡人說夢」。

文匯報報導，文章首先提到，「說他們『癡人說夢』，是因為中國製造實力雄厚。」無論紡織、家具、家電等日常所需，還是高鐵、船舶、大飛機等國之重器，中國製造都「手拿把攥」。此外，中國連續15年製造業總體規模位居全球第一，連續8年保持全球貨物貿易第一大國。中國製造已經成為許許多多國家人民生產生活的「必需品」，離不開，斷不掉。 

無獨有偶，美國華盛頓郵報日前發表題為「覺得與中國的貿易戰現在已經夠糟了嗎？那就等著瞧吧」文章指出，美國政府對中國採取的關稅政策是「開槍，後思考」，美國與中國「脫鉤」的代價將是經濟下滑、社會混亂，甚至更糟糕。

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