金融也脫鉤？中國主權基金撤資美私募基金 部署其他國家

美中關稅戰升級，中投公司等國資基金在北京壓力下停止對美國私募股權的新投資；圖為中投公司位於北京的總部大樓。（路透）

美中關稅戰升級，金融領域也走向脫鉤。外媒報導，在北京壓力下，包括中國國家主權財富基金中國投資有限責任公司（中投公司）等國資基金，已在最近幾周停止了對美國私募股權的新投資，同時將資金部署到其他國家，實現「投資組合多元化」。另外，經濟學者林毅夫也指出，中美經濟確實存在「脫鉤」的風險，但「完全脫鉤的可能性不大」。

英國金融時報引述知情人士表示，中國受國家支持的基金，正在切斷或撤回對美國私募股權的投資，這是對美國總統川普 發起貿易戰 的最新反擊。知情人士稱，這些舉動是為了回應來自北京當局的壓力。

報導指出，近幾十年來，中國主權財富基金已向黑石、TPG和凱雷集團等美國最大的私人資本集團投入了數十億美元，這是因為在西方政府的監管措施下，透過私募股權基金進行的間接投資，能使中國向西方企業和經濟體投入資金。

其中，中投公司曾在川普第一任期內與高盛 共同設立了一檔私募股權投資「中美產業協作基金」，如今也傳出是多家撤資的中國基金之一。據報要被撤走投資的美國私募基金公司包括凱雷、TPG及黑石等不予評論。

中投公司是經中國國務院批准設立的國有大型投資公司，是全球最大主權財富基金之一，今年以總資產超過人民幣12兆元的規模，超越中國信集團成為第一央企。

中投公司在全球100多個國家和地區都有投資，從美國黑石集團的股權到澳大利亞電網，從巴西鐵礦到東南亞科技企業，投資版圖覆蓋能源、科技、金融等各個領域。

2017年11月9日，高盛集團和中投公司達成戰略合作關係，成立一檔規模達50億美元的中美產業協作基金，2018年成功募集到15億美元資金，廣泛投向在中國有業務的美國製造業、工業、消費品和醫療等行業企業。該基金主要幫助美國企業進入中國市場，改善中美間貿易不平衡的狀況。中投也曾持有過黑石集團股份，但於川普第一任期內出售。

另一方面，面對今年經濟受到貿易戰等嚴峻考驗，上海證券報報導，本土私募股權投資行業出現回暖跡象。報導稱，尤其是中國政府引導基金和國資加大出資力度，為市場注入了強勁動力。據LP投顧統計，今年3月中國政府引導基金、國資累計認繳規模達人民幣1,436.9億元，較2月增長約58%。

澎湃新聞報導，北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫21日在北京一場沙龍活動表示，中美經濟確實存在「脫鉤」的風險，但「完全脫鉤的可能性不大」。林毅夫指出，對美國產業發展來說，保護主義政策最終只能適得其反，美國產業、特別是高科技企業將受到雙重打擊。

林毅夫表示，美國民眾也需要中國價廉物美的產品，「對中國出口到美國的這些產品加徵關稅，也讓美國老百姓的生活開銷增加很多，所以民眾也會想方設法省錢。」他舉例說，近期一些中國電商平台吸引了很多美國消費者，「因為這些平台可以以小包裹的形式享受稅收豁免」。