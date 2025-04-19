別再卡了…Nvidia：中自製晶片水準等同「特供版」H20

上海市長龔正（右）18日會見黃仁勳。（取材自上海發布微信公眾號）

中美關稅戰火升高，美國總統川普 要求相關企業選邊站之際，美國晶片巨頭Nvidia（輝達，另譯英偉達）公司執行長黃仁勳 17日仍應邀訪問北京，並強調中國市場十分重要，顯示並未放棄中國市場。美媒報導稱，事實上，Nvidia私下反對新的限制措施，中國已能生產與其「對華特供版」H20晶片相同水準的晶片，亦即「美國別再卡了，中國自製晶片早已突圍」，

據觀察者網報導，針對中國，川普又祭出新的限制措施，當地時間4月15日宣布，Nvidia的H20晶片、AMD的MI308晶片及同類型人工智能（AI）晶片出口到中國需要許可證。美國華爾街 日報報導認為，美方這一最新晶片出口限制震動了全球市場，此舉將阻止Nvidia和AMD對華供應價值數十億美元的AI晶片，暴露了在科技和貿易領域的「遏華雙重野心」。

不過，華爾街日報指出，從黃仁勳近日再度訪華以及他在華的相關表態可以看出，Nvidia並未放棄中國市場。報導引述知情人士稱，Nvidia私下反對任何新的限制措施，並表示中國已經能夠生產一些與其「對華特供版」H20晶片具有相同水準的晶片。

華爾街日報認為，美方的最新遏華行動，在一定程度上與中國AI初創企業深度求索（DeepSeek）以較低算力構建出強大模型的驚人突破有關。對此，黃仁勳表示，美國政府加強晶片出口管制已對Nvidia業務產生重大影響，他還表態稱，Nvidia將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。

黃仁勳昨天並在會見上海市長龔正時再度表示，「中國市場對Nvidia十分重要，不僅因其體量巨大，更在於這裡擁有優質的客戶群體和良好的產業生態，Nvidia遵從各國法律，並致力於以最好的方式為中國市場提供服務」。並指「過去30年，正因為深耕中國市場，Nvidia的業務蒸蒸日上，與中國企業的深度合作，也使我們成長為更具競爭力的國際化企業」。

據第一財經報導，黃仁勳在結束對北京的訪問後又抵達上海，這是黃仁勳三個月內第二次到訪中國。時值Nvidia股價急劇下跌，該公司不僅處於美國關稅的不確定影響之中，而且就在黃仁勳訪華前，美國宣布將對NvidiaH20晶片的出口加以管制，要求特殊的許可。不僅因地緣政治敏感時機，更因黃仁勳罕見地未著招牌黑色皮衣，而改穿正式西裝，成為媒體熱議焦點。

而對於黃仁勳訪華，川普的回應是「一點都不擔心」，他表示，「黃仁勳是很了不起的人，已經變成我的朋友，我知道他以國家為榮，很愛國，我一點都不擔心他」。