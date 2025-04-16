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川普頻控被占便宜 中國英文官媒指「美沒被敲竹槓」 問題在幾十年入不敷出

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普15日在白宮向美國海軍官校的美式足球校隊頒發總司令獎盃後離開。（路透）
美國總統川普15日在白宮向美國海軍官校的美式足球校隊頒發總司令獎盃後離開。（路透）

衛報16日報導，隨著中美貿易戰持續升級，中國官方媒體指出，美國「搭了全球化列車的便車」之後，需要「停止抱怨」成為受害者。

中美兩國以牙還牙式調高關稅似乎已暫停，但衝突毫無緩和跡象，白宮15日發布最新聲明指出，中方將面臨高達245%的關稅。不過，根據美媒報導，245%稅率係針對部分品項，而非全面關稅。

中國共產黨英文喉舌「中國日報」（China Daily）15日晚間發表社論稱，川普頻繁聲稱美國被「敲竹槓」是「欺騙美國公眾」。

該篇社論表示，「美國沒有被任何人敲竹槓」，「問題在於美國幾十年來一直入不敷出，消費超過生產，外包了製造業，並且借錢以維持高於其生產力應得的生活水準」。

社論表示，「與其說被『欺騙』，不如說美國一直在搭全球化列車的便車」，還補充指出，「美國應該停止抱怨自己是全球貿易受害者，並結束其反覆無常和破壞性行為」。

衛報指出，中共拒絕屈服於川普要求坐上談判桌與重新談判貿易條款，但中國政府16日發布國務院任免國家工作人員的公告，其中免去商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長王受文職務，改由駐世貿代表李成鋼接替。這項人事變動沒有交代原因，卻發生在中國政府各部門職務改組之際；李成鋼因此將領導任何解決貿易戰的對美談判。

美國總統川普則於15日透過白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）喊話，稱中國需要與美國達成協議，現在就看中國的決定。

川普 關稅 白宮

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