我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

白宮指中輸美商品關稅「最高245%」 中國官媒：國際笑話

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮15日發布聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。圖為美國加州一處批發市場，該市場絕大多數產品都是由中國進口。(歐新社)
白宮15日發布聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。圖為美國加州一處批發市場，該市場絕大多數產品都是由中國進口。(歐新社)

美中貿易戰持續升溫，白宮15日最新聲明稱，由於中國持續實施報復性措施，輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。中國官媒新華社旗下的公眾號「牛彈琴」16日發文稱，「美國加徵245%？仔細看了下，是國際笑話，大家別當真，就是一個文字遊戲。」

「牛彈琴」指，白宮網站陳述川普最新關稅政策，表示在「解放日」（4月2日），川普對所有國家徵收10%的關稅，超過75個國家已經主動聯繫，討論新的貿易協議，「因為中國不屈服，對中國商品最高徵收245%的進口關稅。」

「牛彈琴」稱，結果所謂的245%，是指145%加原有的個別商品關稅，但個別項目本來就有100%，「所以說最高245%，只是用個別項目的最高來喊，其實沒啥變化，感覺就是美國人玩弄的文字遊戲」，「要說有變化，就是文字遊戲。」

該文提到，中方前幾天反制時曾表示，即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，「而且還將淪為世界經濟史上的笑話。在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。」

牛彈琴表示，「不管145%還是更多，都已經是世界經濟史上的笑話」，「前面加徵，後面暫停，有些還豁免，這開的是什麼國際玩笑？」

關稅 白宮 川普

上一則

習近平訪東南亞「衝破單邊主義」 川普：中越研究搞垮美

下一則

川普關稅新政讓淘寶海外爆火 衝多國下載量榜首

延伸閱讀

美中貿易戰 波音「兩邊吃癟」恐成大輸家

美中貿易戰 波音「兩邊吃癟」恐成大輸家
沒有台灣…財長：關稅談判 英、澳、韓、印、日列優先

沒有台灣…財長：關稅談判 英、澳、韓、印、日列優先
川普加碼關稅 中國消費者轉向購買「本土」品牌

川普加碼關稅 中國消費者轉向購買「本土」品牌
童子賢：別因關稅 擾亂其他市場布局

童子賢：別因關稅 擾亂其他市場布局

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。(取材自微博)

反擊關稅？蹭熱度？中國店家紛稱「加收美國顧客104%服務費」

2025-04-10 19:32

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種