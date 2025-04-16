我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

關稅戰商家藉機囤貨 「天價顯卡」被爆炒漲破3萬

中國新聞組／北京16日電
NVIDIA旗下的RTX 5080顯卡。（取材自新京報）
NVIDIA旗下的RTX 5080顯卡。（取材自新京報）

「一張顯卡抵三個月工資，這遊戲還怎麼玩？」近期，「天價顯卡」再次引爆遊戲圈，從入門的5060系列到高端的5090系列，價格翻漲不少。漲價背後，源於玩家和黃牛黨的博弈。商家不但藉機囤貨，還藉關稅之名販賣「一卡難求」、「未來價格還會上漲」等焦慮，讓部分不明真相的玩家下單。

新京報貝殼財經報導，2025年初，電腦硬件廠商輝達(NVIDIA，中譯英偉達)宣布旗下最新50系顯卡正式發布。由於產能原因，該系列產品不僅一度上市便「秒空」，價格也持續居高不下。隨著近期「對等關稅」的出現，二級市場中價格更是不斷飆漲。

「顯卡價格幾乎每天一個價，」玩家肖華表示，自己半個月前曾計畫購買某品牌的5090顯卡，但近2.6萬人民幣(約3553美元)的價格將自己勸退，本想著等價格下滑後再入手，最近卻發現價格不降反漲，已經達到3萬元的天價，但官方指導價約為1.7萬元。

實際上，輝達曾將5080顯卡和5090顯卡的建議零售價定為8299元和16499元，如今二級市場這兩款顯卡價格分別達到1.4萬元和3萬元上下。

報導指出，經營一家電腦硬件店鋪的大劉坦言，近幾天50系顯卡價格確實上漲明顯，雖然和「對等關稅」有一定關係，但不是絕對要素，真實原因主要是市場上存在大量囤貨行為，並企圖通過貨量稀缺來抬高價格獲利。而自「對等關稅」消息傳開後，渠道商、硬件銷售者甚至部分個體賣家都參與進這場炒作。

一位商家說，自己從50系顯卡上市後就通過各種關係囤積了大批貨物，其中除了5080、5090等高端顯卡外，也不乏5060、5070等中低端系列的顯卡。如今，按照當下行情全部銷售出的話，能輕鬆賺到數十萬元，他計畫等價格再次上浮後再陸續出手。

「顯卡市場確實需要整頓了。」遊戲觀察者馬靜坦言，對於消費者而言，因為盲目聽信黃牛黨的說辭而砸重金下單，實在不划算，甚至有為其「解套」的可能。而黃牛黨的存在更是攪亂了顯卡市場的正常行情，影響市場的有序發展。

關稅 輝達 NVIDIA

上一則

四通橋事件又現…成都掛布條要民主 籲政治體制改革

下一則

美學者曝中國「3招抗美」：拉攏盟友 打擊美痛點

延伸閱讀

關稅戰中國商家囤貨 顯卡炒翻漲破3萬「還怎麼玩？」

關稅戰中國商家囤貨 顯卡炒翻漲破3萬「還怎麼玩？」
H20管制估輝達今年恐少賺180億美元 台積電受影響

H20管制估輝達今年恐少賺180億美元 台積電受影響
美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App
Nvidia認列55億美元費用 賣給中國的H20晶片遭美管制

Nvidia認列55億美元費用 賣給中國的H20晶片遭美管制

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。(取材自微博)

反擊關稅？蹭熱度？中國店家紛稱「加收美國顧客104%服務費」

2025-04-10 19:32

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種