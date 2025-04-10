習近平打關稅戰 「睦鄰」周邊國家、喊命運共同體

中央周邊工作會議8日至9日在北京舉行，中國國家主席習近平出席會議並發表重要講話。（新華社）

美中關稅 戰開打之際，中國8到9日召開高規格的「中央周邊工作會議」，鞏固與周邊國家的關係，中國國家主席習近平 出席並發表「重要講話」。會議指出，要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，高舉人類命運共同體旗幟，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

據新華社，中央周邊工作會議8到9日在北京舉行，習近平強調要「聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面」。會議指出，中國幅員遼闊、邊界線長，「周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全域的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵」。

會議並提出，中共18大以來，形成務實高效的周邊工作框架，推動周邊工作取得歷史性成就，「對於在實踐中探索形成的經驗，要堅持好、運用好」。會議還表示，當前中國和周邊關係處於近代以來最好的時期，同時也進入周邊格局和世界變局深度聯動的重要階段。要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，以高質量共建「一帶一路」為主要平台，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

過去中國未有舉行「中央周邊工作會議」的紀錄，類似會議是曾於2013年10月召開的「周邊外交工作座談會」。當時，剛上任不久的習近平指出，中國周邊外交的戰略目標，就是服從和服務於實現「兩個一百年」目標、實現中華民族偉大復興，努力使周邊同中國「政治關係更加友好、經濟紐帶更加牢固、安全合作更加深化、人文聯繫更加緊密」。

據香港文匯報報導，上海環太國際戰略研究中心副理事長兼學術委員會主任劉強表示，與2013年周邊外交工作座談會相比，今次召開的中央周邊工作會議，所涵蓋內容更加廣泛，體現了中央以外交為中心，包含軍事、貿易、航運等多領域全面經營周邊的戰略思維和戰略部署。特別是在美國悍然發動關稅戰的背景下，處理好與周邊國家和地區的關係，有望為中國化解美關稅霸凌、尋找經濟新增長點建立地緣依託。