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史丹福研究報告：中AI模型與美差距 去年已大幅縮小

記者黃雅慧／綜合報導
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OpenAI和中國DeepSeek在3月25日都發布精進版的AI模型。（路透）
OpenAI和中國DeepSeek在3月25日都發布精進版的AI模型。（路透）

史丹福大學以人為本人工智慧研究所（Stanford HAI）日前發布「2025年人工智慧指數報告」指出，2023年美國領先的AI模型在性能上明顯優於中國模型，然而這種差距在2024年底已大幅縮小。

該報告由史丹福大學以人為本AI研究員發布，代表每年AI領域最核心和前沿的動向總結。今年報告長達456頁。Stanford HAI在官方網站上寫道，「AI對社會的影響從未如此明顯。2025年指數是我們迄今為止最全面、也是在這一重要時刻發布的報告」。

報告提及，2023年底美國模型在MMLU、MMMU、MATH和HumanEval等基準測試上的性能，分別領先中國模型17.5、13.5、24.3和31.6個百分點。而截至去年底，這些差距已經分別縮小至0.3、8.1、1.6和3.7個百分點。

目前從行業主導企業來看，美國仍然領先於中國。在2024年，90%的知名AI模型來自企業，美國以40個模型領先，中國有15個；中國在AI學術論文和專利申請量上持續領跑，中東、拉美和東南亞地區也湧現出具有競爭力的模型。

此外，報告還提出幾個趨勢：一是大模型性能趨同，2024年TOP1和TOP10的模型的差距能有12%，如今差距已銳減至5%；二是AI性能再度攀升，生成高品質影音方面取得重大突破，甚至在某些場景下AI智能體甚至超越人類表現；三是AI已在特定領域，如編寫特定類型代碼，展現出與人類相當的專業水準，且執行效率更勝一籌；四是隨著小模型性能提升，達到GPT-3.5水準的推理成本在兩年間下降280倍，硬體成本以每年30%的速度遞減，能效年提升率達40%。

AI 史丹福大學 人工智慧

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