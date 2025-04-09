我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

響應穩市政策 寧德等逾百家A股公司買回庫藏股

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

在中國「國家隊」中央匯金宣告投資A股後，A股上市公司陸續宣布買回庫藏股，短短兩天就有包括寧德時代、中國電科等100家公司宣布回購或增持自家股票，而名單還在持續增加中。

上市公司增持、回購傳遞積極信號，這些舉措能向市場展示公司對自身價值的認可，增強投資者信心。在中國國家隊帶頭穩定信心的狀態下，上市公司也群起響應穩住市場。

中國電池巨頭寧德時代表示，基於對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為增強投資者對公司的投資信心，擬回購40億至80億元(人民幣，下同，約5.5億至11億美元)。

上市公司發布回購與增持訊息包括TCL科技、立訊精密、貴州茅台、「三桶油」中石油、中石化與中海油、徐工機械、京東方A、美的集團、國泰君安、紫金礦業、藍思科技、隆基綠能、賽力斯等等，其中三一重工稱8日上午已經回購人民幣2006萬元，下午繼續回購。

中國國資委表示，將全力支持推動中央企業及其控股上市公司主動作為，不斷加大增持回購力度，切實維護全體股東權益，持續鞏固市場對上市公司的信心，努力提升公司價值，充分彰顯央企責任擔當。

同時，加大對央企市值管理工作的指導，引導中央企業持續為投資者打造負責任、有實績、可持續、守規矩的價值投資優質標的，為促進資本市場健康穩定發展作出貢獻。

地方國資平台也動起來，上海國投、上海國際集團與上海國盛集團等上海三大國資平台均發文稱看好中國資本市場發展前景，上海國盛稱增持上海國企ETF和上海地方國資企業股票；浙江國資委7日召開座談，提及要堅決維護資本市場平穩運行，包括支持省屬企業股票回購增持力度等。

綠能 石油 海地

上一則

中國發改委穩市 邀滴滴、歌爾等5民企座談

下一則

振內需抗關稅戰 中擬再推刺激房市措施 估加快財政計畫

延伸閱讀

關稅戰倒數 台股早盤持續下探、日股重挫

關稅戰倒數 台股早盤持續下探、日股重挫
受惠中國ETF熱 寧德時代登頂中國公募第1股

受惠中國ETF熱 寧德時代登頂中國公募第1股
上海阿姨用晾衣桿把音響頂在天花板 播這一曲讓鄰居崩潰

上海阿姨用晾衣桿把音響頂在天花板 播這一曲讓鄰居崩潰
上海樂高樂園有6級距票價 「連假票」最貴599人民幣

上海樂高樂園有6級距票價 「連假票」最貴599人民幣

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍