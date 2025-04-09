響應穩市政策 寧德等逾百家A股公司買回庫藏股

在中國「國家隊」中央匯金宣告投資A股後，A股上市公司陸續宣布買回庫藏股，短短兩天就有包括寧德時代、中國電科等100家公司宣布回購或增持自家股票，而名單還在持續增加中。

上市公司增持、回購傳遞積極信號，這些舉措能向市場展示公司對自身價值的認可，增強投資者信心。在中國國家隊帶頭穩定信心的狀態下，上市公司也群起響應穩住市場。

中國電池巨頭寧德時代表示，基於對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為增強投資者對公司的投資信心，擬回購40億至80億元(人民幣，下同，約5.5億至11億美元)。

上市公司發布回購與增持訊息包括TCL科技、立訊精密、貴州茅台、「三桶油」中石油 、中石化與中海油、徐工機械、京東方A、美的集團、國泰君安、紫金礦業、藍思科技、隆基綠能 、賽力斯等等，其中三一重工稱8日上午已經回購人民幣2006萬元，下午繼續回購。

中國國資委表示，將全力支持推動中央企業及其控股上市公司主動作為，不斷加大增持回購力度，切實維護全體股東權益，持續鞏固市場對上市公司的信心，努力提升公司價值，充分彰顯央企責任擔當。

同時，加大對央企市值管理工作的指導，引導中央企業持續為投資者打造負責任、有實績、可持續、守規矩的價值投資優質標的，為促進資本市場健康穩定發展作出貢獻。

地方國資平台也動起來，上海國投、上海國際集團與上海國盛集團等上海三大國資平台均發文稱看好中國資本市場發展前景，上海國盛稱增持上海國企ETF和上海地 方國資企業股票；浙江國資委7日召開座談，提及要堅決維護資本市場平穩運行，包括支持省屬企業股票回購增持力度等。