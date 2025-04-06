「死都逃不出」 墓碑棺材全MIC 這村印冥幣變地下華爾街

曹縣生產的棺材。 （取材自時代周報 /日本駐青島領事館官網供圖）

墓碑、棺材、冥幣、骨灰盒……，近年來這些中國製造（MIC）的殯葬用品在全球多國市場持續增長，連日本前首相安倍晉三火化的火葬場，背後都是中資控股。日本網友感嘆，「連死後都逃不出中國製造」。

時代周報報導，中國人正在承包全球的「身後事」。2024年山東菏澤曹縣以「棺材之鄉」聞名，當地業者表示，這裡製作的棺材質地輕、耐腐蝕，價格僅為日本本土產品的一半。目前曹縣對日本棺木出口量突破120萬套，占據其市場分額的九成；可以說，每10個日本人，就有9個以後要躺在曹縣製造的棺材裡。

除了棺材，曹縣還生產日本人葬禮用的祭台，以及擺在家裡的牌位，更順應趨勢推出「家居式骨灰盒」，在日本熱銷。

日本人不僅需要中國製造的棺材，還離不開中國製造的墓碑。福建惠安每年向日本出口超過20萬套墓碑，占據其90%的市場，年產值近20億元。惠安製造的墓碑單套價格僅為日本製造的三分之一，疫情期間，惠安工廠曾停工三周，還一度導致日本墓碑斷供，東京殯儀館被迫用臨時木牌替代。 曹縣工廠正在生產棺材。（取材自時代周報 /日本駐青島領事館官網供圖）

中國的殯葬用品也瞄準了歐美市場。近年來，「燒冥幣」這個習俗在歐美社交平台悄然火起來，外國人稱之為祖先錢（Ancestor money）。河北保定米北莊嗅到商機，開始製作美元、歐元、英鎊等多國貨幣版本的冥幣，同時紙紮品也從傳統的房屋、衣物，擴展到iPhone、LV包、私人飛機等。如今的米北莊村被譽為「地下華爾街」，每年向海外輸送數以億計的冥幣。

中國殯葬用品更打入了競爭激烈的美國市場，一直以來，美國的棺材及墓碑市場都被當地業者壟斷，即便如此，仍有業者仍找到空檔見縫插針。總部位於香港的Sich Casket已成為美國殯儀館的重要供應商之一，經銷商遍布美國。Costco則與澳洲供應商Scientia Coffins and Caskets合作，在超市售賣價格便宜的棺材，主要產地就在中國。