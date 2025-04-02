列舉中未履行的承諾…美貿易壁壘報告有1/8篇幅批北京

美國貿易代表辦公室（USTR）3月31日發布2025年度「外國貿易壁壘評估報告」，397頁長的報告詳細列出各國對美商品及服務設置的貿易壁壘，其中近八分之一篇幅專門提及中國。報告中涉及的貿易壁壘不僅包括關稅 稅率，還涉及食品安全、政府採購，以及外商投資、知識產權保護、技術轉讓和出口管制等方面的貿易政策。

自由亞洲電台報導，這份報告指出，中國的產業和政策歧視外國企業，特別是自2015年起實施的「中國製造2025」，透過支持先進信息技術、機器人、航空航天設備、生物製藥和先進醫療器械等10個戰略行業，以幫助中國企業在國內外市場占據主導地位。盡管美國自2017年起積極與中方溝通解決，但隨後啟動的301條款和中美第一階段經貿協議等，均未能促使中國改變。

報告並指責中國未履行2019年美中達成的貿易協議 ，在農業方面，美國曾在2016年12月就中國對小麥、大米、玉米的關稅配額向世貿組織（WTO ）提請磋商，認為中國的進口量已超過配額，且過程缺乏透明，導致中國大型國企依舊是進口增加的主要受益者；中國後來同意改進，但截至2024年12月底仍未完全履行承諾。

另外，中美第一階段經貿協議要求中國在商業祕密、藥品知識產權、專利、商標等領域改革，加強監管查緝盜版和假冒商品。中國雖據此公布一系列草案，並修改「專利法」、「版權法」和「刑法」，但USTR在2025年1月發布的「2024年假冒和盜版惡名市場名單（簡稱惡名市場名單）」，仍指出中國的在線和實體市場是全球打擊盜版和假冒商品的重大挑戰。

USTR的報告還指出，北京近年採購政策愈來愈偏向本土企業，使外企在競標時處於不利地位。根據中國財政部的「政府採購法」，政府部門優先選擇國產產品。盡管中國在2023年發布的「11號文件」表明，將開放更多外資企業參與政府採購，但市場對此仍然持懷疑態度。

此外，中國在加入WTO時，曾承諾啟動加入「政府採購協定」談判，並向美國和其他締約方開放其龐大的政府採購市場，但20多年後，此承諾仍未兌現。

報告又指，中國的產業政策導致鋼鐵、鋁、太陽能、家電和化肥等行業的過剩產能，並透過低價出口策略影響國際市場。這種做法不僅令全球市場價格下跌，也引發美國和歐洲國家對中國補貼政策的擔憂，認為這樣的競爭環境對其他國家製造商極為不利。