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解放軍新代號「海峽雷霆」演練 陸專家：展示更嚴厲手段

記者陳政錄／北京即時報導
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共軍2日在台海組織「海峽雷霆-2025A」演練，官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」發布解讀和相關海報。（圖／取自玉淵譚天）
共軍2日在台海組織「海峽雷霆-2025A」演練，官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」發布解讀和相關海報。（圖／取自玉淵譚天）

解放軍今(2)日繼續在台海周邊軍演，東部戰區宣布，2日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。對此，中國大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」解讀稱，代號的變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段越來越全面；大陸國防大學專家張弛稱，這說明解放軍遏制「台獨」選項豐富，通過雷霆行動展示更加嚴厲的手段，把圍困「台獨」的籠子扎得更緊。

繼解放軍東部戰區昨日在台灣周邊展開聯合演訓，首提重點演練「要域要道封控」，大陸海警編隊也配合組織執法巡查，強調是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制後，解放軍東部戰區2日再發公告，表示今日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。

就今日的「海峽雷霆-2025A」演練，解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，演練重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

對台軍演代號從去年的「聯合利劍」行動到如今的「海峽雷霆」，大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」解讀稱，代號的變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段越來越全面。

玉淵譚天還表示，當演訓以雷霆萬鈞之勢懾封「台獨」分裂分子的「毒蟲」和「走犬」，正告「台獨」分裂分子沒有出路，「世界上只有一個中國，正如這句詩：來如雷霆收震怒，罷如江海凝清光。」

另據《環球時報》，大陸國防大學專家張弛表示，今天解放軍在台灣海峽的演習，使用了「海峽雷霆-2025A」的代號，這說明解放軍遏制「台獨」分裂勢力的選項是十分豐富的，手段也是多樣化的。

張弛說，「對賴清德當局和『台獨』分裂勢力而言，解放軍始終保持箭在弦上，聽令瞰打的戰備狀態，就如同高懸於頭頂的一把利劍和重錘，我們就是要通過雷霆行動展示更加嚴厲的手段，把圍困『台獨』分裂勢力的籠子扎得更緊，鎖鏈收得更緊，這就意味著『台獨』分裂勢力跳得越凶，我們對其進行懲戒的暴風雨就會來得越猛烈。」

值得注意的是，昨日解放軍東部戰區在台灣周邊展開聯合演訓時，因未有代號曾受到討論，張弛對《環球時報》分析指出，「這很大程度上說明解放軍今天的相關演練已經是一種常態，對解放軍而言是家常便飯了。」

解放軍 賴清德

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