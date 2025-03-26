中猛打「企業牌」王文濤一周會晤8外企高管 喊擴大開放

中國商務部長王文濤（右）與奔馳集團董事長康林松合影。（取材自新京報）

中國連日打「企業牌」以應對美國關稅 戰。中國商務部 長王文濤在最近一周內會見8名歐美公司高層，強調擴大對外開放、支持外資企業參與以舊換新等政策，鼓勵外商在中投資。

據中國商務部官網消息指出，3月18日至24日期間，王文濤分別會見空客集團、美國藥廠禮來（Eli Lilly）、博通（Broadcom）、奔馳（Mercedes-Benz）、寶馬、嘉吉（Cargill）、高通（Qualcomm）、蘋果等公司的高級主管。王文濤25日也會見波音 全球集團總裁納爾遜，雙方就波音對華合作、中美經貿關係等議題進行交流。

王文濤在這幾場會面中多次強調，當前國際形勢複雜多變，具有較大的不確定性，但中國的政策始終是確定的，擴大開放的決心從未改變；中國將堅定不移擴大對外開放，進一步擴大市場准入，向外資企業提供公平競爭環境，支持外企產品公平參與以舊換新等政策，大力鼓勵外商投資。

王文濤在與部分美企高層會面時，針對中美經貿關係議題進行交流。王文濤提到，關稅戰、貿易戰沒有贏家，美方以芬太尼等為由單邊加徵關稅的做法，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，限制措施干擾企業經營預期，為世界經濟帶來不確定性。中方願與美方一同，通過平等對話為企業創造更穩定的政策環境。

王文濤在與波音總裁納爾遜會面時也期許，中美作為全球最大的兩個經濟體，開展互利共贏的經貿合作符合雙方根本利益。希望波音公司發揮積極作用，繼續維護全球航空產業生態穩定健康，同時為中美經貿關係發展貢獻力量。

而在與歐洲企業高層會面時，則針對歐盟對中國電動汽車反補貼案等議題進行討論。王文濤表示，妥善解決歐盟對中電動汽車反補貼案對當前中歐關係具有重要意義，中方始終致力於通過對話解決分歧，為雙方產業發展與合作創造穩定、可預期的經貿環境。期待寶馬、奔馳繼續推動歐方採取實際行動、展現政治意願，盡早達成雙方均可接受的方案。

中國今年將經濟成長目標設定在5%，提振國內經濟成為官方首要目標，目前北京當局除了提振內需消費、鼓勵民企投資，也加大鼓勵外資赴中投資力度。