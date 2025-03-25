我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

CEO們在中交流／庫克讚DeepSeek棒 三星李在鎔會雷軍

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星李在镕（左）到訪小米會見雷軍。（取材自微博）
三星李在镕（左）到訪小米會見雷軍。（取材自微博）

南韓媒體報導，三星電子執行會長李在鎔出席一年一度的中國發展高層論壇，為2023年來首見，並與小米執行長雷軍等深具影響力的企業領袖會面，以尋求突破當前困境的機會。蘋果CEO庫克22日攀登景山公園眺望故宮，被問到他是否使用過DeepSeek時，庫克表示：「當然，很棒！」

來源：中新社

韓聯社報導，李在鎔和SK海力士CEO郭魯正都名列中國發展高層論壇的賓客名單上，與蘋果執行長庫克，以及寶馬、奔馳(賓士)及聯邦快遞等跨國領袖同台。

綜合媒體報導，李在鎔與雷軍會面，22日也參訪小米的汽車工廠，高通執行長艾蒙一同參觀。

李在鎔和雷軍的會談細節仍不得而知，但南韓產業人士認為，這場會議聚焦於小米電動車的潛在交易。雖然小米是三星在智慧手機與家電市場的競爭對手，但有望成為三星汽車零組件事業的客戶，尤其是半導體和顯示器，而李在鎔2015年來便強調汽車零組件將是三星未來的成長驅動引擎之一，三星和高通去年8月也已敲定車用晶片供應夥伴關係。

來源:汽車段子

這也是李在鎔的三星旗下子公司併購案爭議在2月獲南韓高等法院判決無罪後，首次海外行程，南韓產業人士推敲，李在鎔可能在中國發展高層論壇拓展人脈，尋找潛在合作機會，並且希望與北京政府平順合作。

李在鎔近來都保持低調，甚少公開露面，因此這次訪中行程被認為是戰略舉措，但他能否與中國國家主席習近平會面，目前還不確定。

另外，蘋果CEO庫克已於22日現身北京。據悉，庫克與壹心娛樂董事長楊天真一同攀登景山公園，他表示「被景山山頂眺望故宮的全景震撼」，並獲贈一件唐裝，稱自己「很喜歡北京」。庫克23日現身中國發展高層論壇開幕式，被問及是否使用過DeepSeek時，庫克表示：「當然，很棒！」

由於日前蘋果被質疑在AI領域落後於競爭對手，庫克強調，蘋果更注重為用戶帶來最佳的體驗，而不是爭奪市場的先行者地位。

庫克 三星 小米

上一則

中增抗美籌碼 強化「反外國制裁法」查封財產具體化

下一則

發展論壇「招手外資」見效 蘋果、奔馳加碼「錢」進中國

延伸閱讀

三星李在鎔會雷軍爭取小米訂單 庫克讚DeepSeek：很棒

三星李在鎔會雷軍爭取小米訂單 庫克讚DeepSeek：很棒
蘋果在中國投資9900萬 啟動第二期清潔能源基金

蘋果在中國投資9900萬 啟動第二期清潔能源基金
蘋果CEO庫克現身北京 中國金牌經紀人趁機給建言

蘋果CEO庫克現身北京 中國金牌經紀人趁機給建言
小米單季營收首超人民幣千億 雷軍：史上最強年報

小米單季營收首超人民幣千億 雷軍：史上最強年報

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（取材自風芒新聞）

找回失散24年兒子 深圳富豪團圓宴送奔馳…兒1理由婉拒

2025-03-17 10:30
中國自主研製的最新一代電磁槍近日正式曝光。據央視軍事頻道於3月14日發布的影片顯示，該款電磁槍具備無噪音、無火光、無彈殼等特點。（取材自央視軍事頻道）

中國自製新一代電磁槍 無噪音無彈殼

2025-03-17 21:12

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普