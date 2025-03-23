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喊話美國和平共處 謝鋒：關稅武器化終將反噬自身

記者陳宥菘／即時報導
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中國駐美大使謝鋒22日受邀以視訊方式在第二屆吉米．卡特中美關係對話會上致詞。（取材自中國駐美大使館網站）
中國駐美大使謝鋒22日受邀以視訊方式在第二屆吉米．卡特中美關係對話會上致詞。（取材自中國駐美大使館網站）

中國駐美大使謝鋒22日表示，將關稅武器化如同迴旋鏢、終將反噬自身，強調美中不應惡性競爭導致摩擦螺旋升級，喊話美方回到對話合作的正確道路上。就台灣問題，謝鋒指出，「以台制華」不僅徒勞而且危險，要求美方不能挑戰紅線底線。他並呼籲雙方和平共處，讓「修昔底德陷阱」成為過去式。

根據中國駐美大使館網站消息，謝鋒22日受邀以視訊方式在第二屆吉米．卡特美中關係對話會上致詞。

卡特為美國第39任總統，在任期間於1979年1月1日與中國建立正式外交關係。卡特於2024年12月29日辭世，享嵩壽100歲。

川普在第一個任期曾於2019年4月與卡特通電話。對於川普擔心中國正在超越美國，卡特告訴川普，「你知道原因嗎？我在1979年使與中國外交關係實現正常化。你知道從那以後中國發動了幾次戰爭嗎？零。而我們一直在打仗。」卡特說，因為沒有戰爭，中國得以投資基礎設施和教育體系。

就美中關係，謝鋒指出，美中合作從來不是你輸我贏的零和遊戲，美國對中國出口、陸企赴美投資分別拉動約100萬個就業崗位，41%在中國美企將中國視為全球第二大營收來源，46%表示有望實現盈利或大幅盈利。「把中國市場和企業拒於門外是自廢武功，將關稅武器化如同迴旋鏢、終將反噬自身」。

他批評，中方為美應對芬太尼問題提供了各種幫助，以芬太尼為由無端加稅是「恩將仇報」。中方願在平等和相互尊重的基礎上透過對話磋商解決彼此關切，如果美方執意甩鍋推責、遏制打壓，中方必將採取一切必要措施維護自身正當權益。

謝鋒表示，美中完全可以透過良性互動相互成就，而不應惡性競爭導致摩擦螺旋升級。美方應該改弦更張，回到對話合作的正確道路上來，同中方相向而行，落實美中元首通話達成的重要共識，爭取美中關係穩定、健康、可持續發展。

謝鋒還提到，「戰爭的慘痛教訓告誡我們，無論是冷戰或熱戰，都打不得也打不贏」。當今世界動盪不安，國際社會比以往任何時候都更渴望和平穩定，比以往任何時候都更期待美中和平共處。「我們不僅要銘記歷史，更要為未來採取行動，讓『修昔底德陷阱』成為過去時，讓戰爭不再、和平永駐」。

就台灣問題，謝鋒強調，美中兩個大國難免有分歧矛盾，關鍵在於尊重彼此核心利益，不能挑戰紅線、底線。支持台獨就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定，「以台制華」不僅徒勞而且危險，一個中國原則和美中三個聯合公報是美中關係的政治基礎，任何時候都不得違反。

謝鋒 川普 關稅

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