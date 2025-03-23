馬斯克裁美國之音 中共恐趁虛而入

紐約時報 分析報導，馬斯克的政府效率部(DOGE)正在快速「肢解」聯邦政府許多部門，其中包括北京最擔心或一直最想顛覆的組織在內；川普 政府似乎認為「軟實力」無關緊要；但這些可能與真人操作戰鬥機一樣重要的組織遭剔除後留下的真空，北京顯然很樂意趁虛而入，藉勢填補。

紐時指出，越來越多證據顯示，新政府執政頭兩個月，破壞現狀極有效率，在解釋其行動如何符合更大戰略方面卻極其緩慢。包括自由亞洲電台(Radio Free Asia)、美國之音(VOA)、國防部內部智庫淨評估辦公室(Office of Net Assessment)、國土安全部 網路安全審查委員會(Cyber Safety Review Board)等組織已被解散或即將消失，它們的角色可能與川普總統在乎的真人操作戰鬥機一樣重要，新政府卻遲未發表失去這些能力或角色的利弊得失研究。

以國土安全部的網路防禦機構網路安全審查委員會(Cyber Safety Review Board)遭解散為例，該組織負責審查網安事故並從中學習，才剛開始調查中國情報部門如何深入美國最大電信公司。如今該組織不復存在，調查進展如何？美國電信公司在短期內被中國情報部門打到措手不及，誰來負責查明，政府至今無人說明。

紐時指出，這一切都令中國歡欣鼓舞。「美國之音」遭解散並陷入沉寂時，中共喉舌「環球時報」(Global Times)撰文稱：「美國之音號稱自由燈塔，如今卻像一條髒抹布被自己的政府丟棄」。

智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security)執行長方丹(Richard Fontaine)21日表示，「美國的職責是在不屈服的情況下遏制與中國的戰爭，並在所有軟實力領域有效競爭。美國有許多實現此目標的工具，包括人道主義援助、發展援助、支持海外民主及戰略溝通等。奇怪的是，這些努力最容易受到新政府削減成本團隊的威脅。」

方丹警告說：「如果做得太過頭，等於是在全球最重要競賽中，單方面裁軍。」