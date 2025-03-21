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對中船擬徵天價港口費 川普這招先打趴自家出口商

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普計劃向停靠美國港口的中國相關船舶收取巨額費用，以便重振美國造船業，但這讓出口業者很難找合合適船隻。(歐新社)
美國總統川普計劃向停靠美國港口的中國相關船舶收取巨額費用，以便重振美國造船業，但這讓出口業者很難找合合適船隻。(歐新社)

美國總統川普計畫向停靠美國港口的中國相關船舶收取巨額費用，用來重振美國造船業；此事導致美國煤炭庫存激增、引發農產品市場的不確定性，因為出口業者想找到合適船隻將貨運給海外賣家變難了。

川普正起草行政命令，要對中製船舶或包括中製船舶在內的船隊徵收最高150萬美元的費用。

根據美國主要出口商和運輸供應商，潛在的港口費限制了將農業、能源、礦產、營建和製造業產品運交國際買家的可用船隻。

Xcoal Energy & Resources執行長Ernie Thrasher在3月12日致函美國商務部部長盧特尼克表示，船東已經拒絕為美國煤炭未來的運費報價。

他警告，一旦頒布和實施港口費，美國煤炭出口恐在60天內熄火，危及價值1300億美元的貨運。美國煤炭的交付成本也可能大增35%，在全球市場上失去競爭力。另外，直接和間接造成的工作流失將是災難性的。他尚未收到回信。

西維吉尼亞州煤炭協會的執行長Chris Hamilton受訪表示，隨著未售出的煤炭不斷增加庫存，西維吉尼亞州的煤礦準備開始解雇礦工。

石油業遊說團體美國石油學會（API）在3月10日、美國貿易代表辦公室舉行聽證會前提交評論表示，擬議的港口費可能會讓美國較出口能源產品，例如石油、液化天然氣和提煉出來的燃料。

不僅港口費，美國還希望貨物出口能交給既懸掛美國國旗又由美國建造的船舶。但目前掛美國旗幟的貨船數量少於200艘，也不全是美造。

航運協會BIMCO在3月17日提交給美國貿易代表辦公室的評論中表示，很少有航商能證明，他們每年載運美國出口貨物，達到至少有20%由在美註冊美造船隻來運輸的要求。

西維吉尼亞州 石油 川普

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