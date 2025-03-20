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Costco跟進沃爾瑪 轉嫁稅負、要求中國供應商降價

特派記者陳政錄／北京20日電
Costco(好市多，又譯開市客)傳出向中國供應商施壓要求降價，以抵消美國加徵關稅的壓力。圖為上海浦東店。(中新社)
Costco(好市多，又譯開市客)傳出向中國供應商施壓要求降價，以抵消美國加徵關稅的壓力。圖為上海浦東店。(中新社)

受美中關稅戰影響，繼沃爾瑪後，英媒報導，Costco(好市多，又譯開市客)也正施壓中國供應商降價，以應對關稅衝擊。供應商還稱，其他頂級零售商也提出了類似的要求。另外，世界貿易組織文件顯示，美國代表團通知中國及加拿大，準備與兩國就新關稅所引發貿易爭端進行磋商。一些貿易代表認為，華盛頓的舉動是個好兆頭。

美式賣場好市多2019年8月進軍中國，在上海閔行開出首店，至今累計7家門市。據英媒「金融時報」報導引述兩名供應商消息指，這家嚴重依賴中國進口產品的零售商要求降價。供應商還稱，沃爾瑪與其他頂級零售商也提出了類似的要求。「如果你是我們，你會怎麼做？你完蛋了」。

由於早前也被報導，要求中國供應商降價的美國零售商沃爾瑪，於上周傳出被中國商務部約談的消息，使得好市多下一步動向備受關注。英媒報導引述供應商稱，「他們（指好市多）會非常小心。」

對於約談沃爾瑪，中國商務部發言人何詠前曾證實表示，因「收到了部分企業反映」，商務部相關司局向沃爾瑪了解有關情況；官媒央視旗下「玉淵譚天」亦對此事表態，「如果沃爾瑪執意如此（施壓供應商降價），那等待沃爾瑪的，就不只是約談了」。

不過，發起關稅戰的美國態度或有軟化。

路透社引述世貿組織文件報導指，美國代表團通知中國及加拿大，在兩國針對新關稅提出貿易爭端案後，美方已準備好與兩國在世貿組織總部瑞士日內瓦進行磋商。一些貿易代表說，鑑於目前世貿組織成員國之間的高度緊張關係，華盛頓的舉動是個好兆頭。

另一方面，商務部官員近日接連會見歐美企業代表，就關稅議題表態，例如空客集團執行長傅立、美國百事公司董事長兼首席執行官龍嘉德等。近日有諸多跨國企業領袖接連到訪中國，準備出席本周日在北京登場的「中國發展高層論壇」，路透日前引述消息指出，中國國家主席習近平或將於論壇結束後與這些商界領袖會面。

世界貿易組織（WTO）文件顯示，美國代表團通知中國及加拿大，準備與兩國就新關稅提...
世界貿易組織（WTO）文件顯示，美國代表團通知中國及加拿大，準備與兩國就新關稅提起貿易爭端進行磋商。（新華社）

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