美太空部隊觀測到中國衛星「纏鬥」 憂太空優勢縮小

美國媒體報導，美國太空 部隊副司令蓋特萊恩（Michael Guetlein）18日在年度國防會議上透露，商業夥伴觀測到美國「勢均力敵對手」的5顆衛星同步協調移動，正透過太空「纏鬥」（dogfighting in space，又譯「狗鬥」）演練軌道作戰技術，顯示對手意圖削弱或摧毀美國太空能力，美國太空優勢正在縮小。太空部隊會後證實蓋特萊恩所指對手就是中國。

綜合觀察者網、法廣網報導，據美國「防務新聞」（Defense News）網站報導，蓋特萊恩在會上表示，有商業衛星系統觀測到中國「5個不同的航天器」在太空中以「同步且受控的方式」進行「相互穿插和環繞機動」。

他表示，中國正進行「從一顆衛星到另一顆衛星之間」的在軌太空操作，包括戰術、技術和規程。這顯然是在近地軌道上進行「太空近距格鬥」演練，是「美國的對手在太空能力方面最新技戰術進步」的表現。

他表示，這次演練展示了中國在軌道上進行複雜機動的能力，包括交會和抵近操作，這種技術不僅涉及了在其他航天器周圍進行機動飛行，還具備對其他航天器的抵近偵察能力。

蓋特萊恩發表此番評論後，美國太空部隊證實他指的是2024年中國在低地球軌道上進行的一系列衛星演習，所涉及到的航天器包括3顆「Shiyan-24C」衛星及「Shijian-605」A和B。

傳統意義上的「纏鬥」（直譯狗鬥）指的是戰鬥機之間的空對空戰鬥，而在太空中的動態效果大不相同，這一概念並不明確。由於沒有摩擦力或大氣層，物體必須主要依靠推進器進行機動。

「不幸的是，我們目前的敵手們願意違背國際行為準則，違背君子協定，而且他們願意以非常不安全和不專業的方式這樣做」，蓋特萊恩表示，美國與其競爭對手之間的太空能力差距也「大大縮小了」。

曾幾何時，這種能力差距「曾經很大」，他認為，美國因此必須「改變看待太空的方式」，否則能力對比可能逆轉，變成「不再對美國有利」的局面。他敦促美國在敵手佔上風前重新思考其太空策略。

在蓋特萊恩發表上述言論前，美國太空部隊領導層曾積極呼籲提供更多資源，以建立「太空優勢」，並使用軍事力量：包括進攻性武器來控制太空領域。

為了完成該支部隊新的「太空優勢」任務，蓋特萊恩強調，美國太空軍需要改變其文化和培訓，購買新裝備，並指「我們能取得多大的成就，取決於我們願為『太空優勢』投入多少資源」。