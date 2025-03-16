中國首艘「純電客輪」福建下水 預計年中投入觀光營運

中國首艘純電海上旅遊客船「嶼見77」15日在福建福安市順利下水。（取材自中新網）

中國首艘純電海上旅遊客輪「嶼見77」15日在福建福安市順利下水。該輪兼具海上休閒娛樂、遊覽觀光 、會議和餐飲實際功能，預計將於年中投入觀光營運。

中央社引述中新社報導，「嶼見77」輪總長49公尺、寬14.5公尺、深4.15公尺，額定載客358人，採用純電池動力系統，搭載兩台450千瓦推進電機，最大航速20km/h，續航里程達45海里。

寧德海事局指出，「嶼見77」輪是首艘純電海上旅遊客船，也是中國首艘入級（評定船舶技術狀態）中國船級社的純電海上客船，被列入福建省電動船舶示範計畫。

下水當天，寧德海事部門科學組織附近水域交通秩序，加強現場水域警戒，透過VHF發布航行安全訊息，並依托無人機、監視器等資訊化手段，即時追蹤現場動態，確保下水過程通航安全、有序。 「嶼見77」完成下水後，海事部門引導該輪在拖曳輪輔助下安全靠泊碼頭。

寧德海事局稱，將持續做好水交通安全監管及服務保障工作，不斷提升海事服務電動船舶產業發展的主動性，協助加速「電動福建」建設。