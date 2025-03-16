「多國過度依賴北京」 魯比歐批中：享好處無視義務

七大工業國集團（G7）外長會議14日閉幕後發表聯合聲明。對此，與會的美國國務卿魯比歐 批評，中國享受全球秩序帶來的好處，卻無視應盡的義務，使許多國家面臨過度依賴北京的風險。

魯比歐答覆媒體提問時說，這次的聯合聲明，反映出有愈來愈多人認為，中國奉行的經濟與外交政策讓其能享受伴隨全球秩序而來的益處，卻漠視該盡的義務，進而導致很多國家正陷入在關鍵供應鏈、稀土礦物及重要技術等領域，太過仰賴中國的風險。

魯比歐舉歐洲為例，已湧現許多不滿中國商品生產過剩的聲浪，像電動車傾銷外國。他表示，歐洲因此對來自中國的商品加徵關稅，加拿大亦復如此，「我們（美方）支持這些國家的做法，這是正確方向，我們也對中國加徵關稅」。

美國總統川普 與中國國家主席習近平 何時會面，魯比歐稱「目前沒任何計畫」，但相信兩位領袖會在某個時間點見面，川普第一任曾和習近平會談，「預計（川普）他會再次這樣做」。魯比歐強調，川、習是兩個重要大國的領袖，不管彼此是否意見分歧，仍應為了全球安全福祉溝通。

香港南華早報及華爾街日報日前報導，川習會可能在4月或6月舉行，屆時將是兩人相隔近六年再度會晤。