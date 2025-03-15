北京調停角色升級 伊核問題點名美國：展現政治誠意復談

中國外交部長王毅14日在北京會見來華出席會晤的俄羅斯副外長里亞布科夫、伊朗副外長加里布阿巴迪。(新華社)

中國與俄羅斯、伊朗 三方14日在北京舉行「伊朗核問題中俄伊北京會晤」，會後發表聯合聲明指出，中國與俄國並歡迎伊朗重申其核計畫的和平性質，不尋求發展核武器，並呼籲「有關方」摒棄制裁，終止所有非法單邊制裁的必要性，並且同意繼續保持溝通與合作。有分析指出，中國在中東的角色已從調停者升級至2.0。

央視新聞報導，聯合聲明的六項內容，包含三方重申基於相互尊重的政治外交接觸和對話是唯一有效、可行的選項。三方強調有關方應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。三方強調聯合國 安理會第二二三一號決議及其時間框架的重要性，呼籲有關方避免採取升級局勢的行動，共同為外交努力創造有利氛圍和條件。

同時，中國與俄國歡迎伊朗重申其核計畫的和平性質，不尋求發展核武器，並歡迎伊朗承諾全面履行「不擴散核武器條約」和全面保障監督協定義務，支持伊朗與國際原子能機構繼續合作的政策，強調要充分尊重伊朗作為條約締約國享有的和平利用核能權利。三方強調所有國家均需避免採取妨礙國際原子能機構專業、客觀、公正履職的行為。

出席的中共政治局委員兼外長王毅 還拋出五點主張，並直接點名，美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。

王毅強調，中國希望各方相向而行，盡早恢復對話談判。美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。同時，堅持對話促合作，「反對強推聯合國安理會介入」。王毅說，當前形勢下，安理會倉促介入無助於各方建立信任、弭合分歧，啟動「快速恢復制裁」將導致多年來的外交努力毀於一旦。

中國外交部副部長馬朝旭在會晤結束後的記者會上表示，三方強調終止所有非法單邊制裁的必要性。有關方應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。「我們強調聯合國安理會第2231號決議及其時間框架的重要性，呼籲有關各方避免採取升級局勢的行動，共同為外交努力創造有利氛圍和條件」。

三方會談聯合聲明發布後，有媒體指出，中國自2023年促成伊朗與沙烏地阿拉伯復交、2024年邀請巴勒斯坦各派系代表赴京磋商，再到2025年舉辦中俄伊會談，其中東調停角色已升級至2.0。

中國不再僅限於勸和促談，而是提出系統性解決方案，推動區域整合。以《中伊25年合作協議》為支點，中國加強與中亞、南亞及中東的經濟聯結，在國際談判中逐步轉向議程設置者，對美國單邊制裁體系形成挑戰。