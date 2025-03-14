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世界大學學科排名出爐 中國這兩高校躋身全球前三

記者陳湘瑾／綜合報導
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第15版QS世界大學學科排名顯示，中國獲得1230個學科排位，位列世界第三，僅次於美國和英國。（微博照片）
第15版QS世界大學學科排名顯示，中國獲得1230個學科排位，位列世界第三，僅次於美國和英國。（微博照片）

國際高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）12日發布第15版QS世界大學學科排名（QS World University Rankings by Subject）。排名顯示，中國獲得1230個學科排位，位列世界第三，僅次於美國和英國。

澎湃新聞報導，在所有排名中，中國有60%（735個）學科排名上升，2%（24個）學科排名下降，9%學科排名保持穩定，新增358個學科排位；在五大學科領域排名中占159個排位，65%（103個）排名上升，18%（29個）排名下降，12%（19個）排名保持穩定，新增8個學科排位。

北京大學和北京清華大學各有2個學科躋身世界前三，分別是北大的語言學、古典與古代史，北京清華的藝術史、環境科學。復旦大學進步勢頭強勁，2025年度共有46個學科上榜，總上榜學科數在中國各大學中居第一。

從排名來看，藝術史類別中，有2所中國大學進入前十名，清華在這一學科上處於世界領先地位，位列全球第三，同濟大學則排名第八；工程學為另一強項，北京清華大學在化學工程、土木工程、電氣工程和機械工程方面均名列前十名。

第15版QS世界大學學科排名，對全球100個國家和地區的1700多所大學，在55個學科領域的表現進行獨立比較分析。並對藝術與人文、工程與技術、生命科學、自然科學和社會科學這五大學科領域進行評估。

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