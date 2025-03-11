華郵：查克柏格為讓臉書進中國 曾擬雇300人審內容

Meta執行長查克柏格(圖)被指同意限制中國富商郭文貴臉書帳戶。(路透)

美國「華盛頓郵報」9日報導，社群龍頭Meta前主管威廉斯（Sarah Wynn-Williams）投訴，Meta曾表態願配合審查內容及壓制異見，包括雇用300名內容審查員，以讓臉書在中國上路，該計畫於2019年美國總統川普 對中國發動貿易戰後被擱置；威廉斯表示，如今Meta喊與川普攜手打擊全球審查行為，「人們應該知道真相。」

中央社引述報導，Meta處理中國政策的前團隊成員威廉斯於投訴書中表示，Meta曾迫切想進入利潤豐厚的中國市場，而願意讓北京當局監督境內所有社群內容，及壓制異議。

根據華郵 取得長達78頁的投訴書副本，Meta（當時稱為Facebook，臉書）2015年為中國開發審查系統，及計畫任命一名握有刪除內容大權的「總編」，還可以在「社會動盪時期」關閉整個網站。

根據投訴，Meta盼一名中國高階官員能幫助他們進入中國市場，在這名官員施壓下，Meta執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）同意限制自稱北京當局異議人士的中國富商郭文貴臉書帳戶。

威廉斯2017年被解雇，即將發行在Meta任職的回憶錄。

根據投訴書，Meta領導團隊面臨中國官員的巨大壓力，要求將中國用戶的數據存放在當地數據中心，威廉斯質疑這將使北京當局更容易取得公民個資。

投訴書稱，查克柏格2014年在幕後組「中國隊」，「客製化」可以在中國合法上路的臉書版本，代號為「奧德林計畫」，以紀念第2位踏上月球的阿波羅11號太空人奧德林（Buzz Aldrin）。

為了拉高與中國的談判籌碼，Meta當時也考慮改變隱私政策，以符合中國政府利益。根據投訴書附上的一封電子郵件內容，Meta內部的隱私團隊在與對中國的談判團隊會面數天後，隱私團隊願意削弱香港用戶的權利。

根據投訴書，2015年，Meta開始與中國官員就在中國上路的更詳細計畫進行談判。根據草擬協議的其中一個版本，中國私募股權公司弘毅投資將負責審查及決定在中國的用戶，包括在中國旅行的外國人所發布內容是否「符合適用法律」。

投訴書稱， Meta還建立專門為中國設計的審查系統，包括自動偵測Facebook上的限制性用語能力，Meta也同意雇用至少300名「內容審查員」來支援這項系統。

直到2019年，「川普1.0」與中國的貿易戰開打時，Meta才放棄對中國的野心。

查克柏格今年1月表示，Meta將與總統川普合作，反擊世界各國政府的審查行為。威廉斯對此指出，川普首要任務之一是讓西方贏得這場關鍵的AI競賽，但多年來Meta持續與中國密切合作，向他們介紹最新科技發展，對外界也沒說實話。

Meta發言人史東（Andy Stone）則回應，Meta有興趣在中國發展業務「不是什麼祕密」。