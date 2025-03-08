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哪吒鬧海…王毅88分鐘答23問 網讚記者會金句頻出

中國新聞組／北京8日電
14屆全國人大三次會議7日在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。（中新社）
14屆全國人大三次會議7日在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。（中新社）

相較部分美媒冷眼解讀，中媒對中國外交部長王毅在記者會上的表現則是鋪天蓋地的讚美，稱王毅88分鐘答23問，金句頻出。中媒還整理出王毅在記者會上說30句話，稱這些話擲地有聲。網民更稱王毅講話精采，「強硬的外交態度是中國強大國力的體現」。

紅星新聞報導，在記者會上，王毅在88分鐘的時間內回答了23個問題，涉及元首外交、中俄關係、中美關係、人工智能等熱點，王毅的回答簡潔有力、擲地有聲、金句頻出。在中美關係中，王毅對美國發出五連問，並引用「行有不得，反求諸己」要美國自己復盤一下從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麽？民眾的生活是變好了還是變糟了？

談到科技領域競爭，王毅又給出金句：「無論是航天科技，還是晶片製造，外部施加的無理打壓從未停歇過。但哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新；暴風雨最猛烈的地方，恰恰是『哪吒鬧海』、『一飛沖天』的舞台，並引用中國古詩「青山遮不住，畢竟東流去」，批美國若脫鉤斷鏈，最終將孤立自己。

大公報整理了「王毅外長的30句話」，稱句句擲地有聲。其中包括：「2025年對中國、世界都是一個重要年份，元首外交將迎來新的高光時刻」；「中俄關係是動盪世界中的恆量，而不是地緣博弈裡的變量」；他批評川普「退群」將使世界倒退回叢林法則。

此外，在社交平台上被熱捧的王毅金句還包括：「我們將以中國的確定性，穩住不確定的世界」，「歷史將證明，只有心懷『大家』，才能成為真正的『贏家』」；「談判桌是衝突的終點，也是和平的起點」；美方出台所謂「印太戰略」多年，「成事不足，敗事有餘」。

王毅 人工智能 川普

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