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中經濟增速達5%不易 分析：政策加碼、突破卡脖子壁壘

特派記者黃雅慧、記者陳湘瑾／綜合報導
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中國財經官員一字排開，詳述各部門如何達成總理李強今年GDP增長5%的目標。(新華社)
中國財經官員一字排開，詳述各部門如何達成總理李強今年GDP增長5%的目標。(新華社)

中國兩會今年政府工作報告所定的經濟增長率雖然符合市場預期，但許多機構都認為，在川普關稅威脅下，要實現目標仍需要政府政策加碼支持。學者指出，增速達5%並非易事，「需要踮踮腳尖才能搆到」，還需要在全球產業鏈重構中突破「卡脖子」的技術壁壘，政策支持需精準到位。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，預計今年中國人行或下調政策利率30至40個基點，社會融資規模增速將溫和反彈。

美銀則分析，隨著外部不確定性的增加，領導層強調政策制定的靈活性，並將「根據情況的變化動態調整政策」。另，報告將消費、技術創新和開放的重要性提升，這從相關主題出現的順序和位置可以看出。

富達國際亞洲經濟分析師劉培乾預期，若未來外部條件惡化，政府將迅速且果斷宣布實施額外寬鬆政策。

銀河國際證券表示，房地產和股票市場是決策者今年應該有更多政策支持的兩個領域，如果成功的話，將會反過來促進中國的消費。

北京清華大學五道口金融學院副院長田軒認為，增速達5%並非易事，「需要踮踮腳尖才能搆到」。

田軒昨天在「第一財經」撰文分析，從戰略視角審視，據測算，要實現2035年基本建成中等發達國家的戰略目標，未來10年需保持年均4.6%左右的增速。2025年作為關鍵10年的起點，將增速設訂在5%左右，既為「十五五」規劃預留政策彈性空間，又透過「持久戰」的節奏管理，為應對可能出現的技術突破窗口期，或外部環境突變儲備動能。

田軒指出，要達到政府目標，既要在全球產業鏈重構中突破「卡脖子」的技術壁壘，又要在人口增速下降背景中激發人力資本紅利，更要在「雙碳」目標（2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和）約束下實現綠色轉型，這需要政府的政策工具箱必須兼具力度與精度。

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