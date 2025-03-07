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海口4月消博會 北京任主賓省、眾多高奢品牌將亮相

中國新聞組／北京7日電
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海南國際會展中心。（新華社資料照片）
海南國際會展中心。（新華社資料照片）

第五屆中國國際消費品博覽會將於4月13日至18日在海南省海口市舉辦，本屆參展國別和地區更加多元；全球頭部企業匯聚；英國任主賓國；首次設立主賓省，由北京市擔任，都將成為本屆消博會的新亮點。

中新社報導，海南國際經濟發展局總經濟師、新聞發言人曾蓉日前表示，目前各項籌備工作進展順利。除了英國，法國、瑞士、愛爾蘭、捷克、加拿大、日本、韓國、馬來西亞、泰國等國家和地區的優質消費企業和產品參展。斯洛伐克官方展團、巴西官方展團、新加坡企業展團等新朋友也將亮相。

美國雅詩蘭黛集團、英國利潔時曼倫集團、德國大眾集團、泰國正大集團等全球頭部企業和品牌確認獨立參展。法國高端香水品牌佩槍朱麗葉、英國奢護品牌歐臻廷等近十個全球高奢品牌也將參展。 　　

在中國商品方面，茅台、華熙生物、李子柒非遺服飾等確認參展。本屆消博會還將舉辦「外貿優品中國行」活動，展示精選外貿產品，組織外貿企業投資對接活動。

曾蓉表示，消博會「買全球、賣全球」的全球公共服務平台作用將進一步凸顯。本屆消博會將更加聚焦消費科技、人工智能、低空飛行、潮流時尚、大健康、智能網聯汽車等新消費熱點，舉辦時尚消費、數字消費、健康消費、低空經濟、新能源汽車環島眾測賽等系列配套活動；眾多境外全球頭部企業高管和專業採購商將率團入境參展參會，面對面開展品牌推介和供需對接。

泰國 新加坡 人工智能

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