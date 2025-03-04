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中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

兩會登場／中釋擴大開放信號 醫療、電信將放寬外資投資

特派記者陳政錄、黃雅慧／北京報導
政協記者會上，歐美主流媒體罕見未被點名提問。圖為會後記者圍訪大會新聞發言人劉結一。（中通社）
政協記者會上，歐美主流媒體罕見未被點名提問。圖為會後記者圍訪大會新聞發言人劉結一。（中通社）

美中新一輪關稅戰將開打，北京也揚言對美農產品反制，今年中國全國政協發言人劉結一昨天在記者會上，雖未直接點名美國，但強調中國將一如既往地堅定支持和參與經濟全球化，堅持擴大對外開放，聲稱要與世界各國一道共享機遇、共創繁榮，共同推動建構開放型世界經濟，頗有針對美國的意味。

一年一度的中國全國兩會（政協、人大會議）隨著昨天政協記者會舉行揭開序幕，今年全國政協會議將於今天下午開幕，十日閉幕。大陸全國政協主席王滬寧將於開幕式作政協常委會工作報告。

劉結一昨主持政協記者會，沒有美國媒體被點名提問，一名巴西媒體記者在陸方安排下，就經濟全球化面臨「挑戰和風險」，詢問中國未來有何規畫。

劉結一回應，中國堅定站在歷史正確的一邊，開放的大門只會愈開愈大。又稱，中國將持續完善高水準對外開放機制，穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高品質共建「一帶一路」機制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。中國還將持續推動落實全球發展倡議，推動經濟全球化向著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。

具體開放項目上，劉結一說，政協委員提出有序放寬醫療機構外商投資准入限制；擴大電信增值業務對外開放試點等建議，已轉化為具體政策措施。

外界認為今年兩會關鍵字的新質生產力，劉結一表示，經濟議題歷來是全國政協履職的重點方向，發展新質生產力是推進高質量發展的內在要求和重要著力點。

劉結一並細數中國相關科技成果：全球189家燈塔工廠，大陸占79家，其中近半數來自鋼鐵等傳產項目；此外，在未來產業上，人形機器人上春晚跳扭秧歌，無人機夜空放煙花，AI開源大模型等引發世界熱議，規上高技術製造業增加值增長8.9%，工業機器人裝機量占全球過半，強調發展新質生產力是全國政協諫言議政的重要著力點。

今年兩會在中美貿易戰升溫之際登場，香港經濟日報指出，北京如何穩經濟、應對外部挑戰，將成為今年兩會的核心看點。按慣例，國務院總理李強將在5日人大開幕式上宣布今年經濟成長目標。有學者預計今年目標可能訂在5%左右。

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