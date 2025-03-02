中國兩會本周登場 解放軍代表團規模縮小…專家解讀：加強對軍隊控制

中國全國「兩會」將在本周舉行，英國「金融時報」報導指出，解放軍軍方代表團規模正在縮小，而且可能進一步縮小。圖為去年兩會期間，中國領導人習近平出席全國人大解放軍和武警部隊代表團全體會議。（取材自央視）

中國全國「兩會 」將在本周舉行，英國「金融時報」報導指出，參加有著「橡皮圖章」之稱的兩會的軍方代表團規模正在縮小，而且可能進一步縮小，中國領導人習近平 的清洗行動給北京最大的年度政治活動蒙上了陰影。

中國十四屆全國人大三次會議5日將在北京開幕，報導指出，在2023年2月確認的2,977名十四屆全國人大代表中，目前仍有2,942名。軍方代表團人數則從2023年的281人減少到267人，有14人因腐敗調查被免。

報導指出，軍方代表團，包括解放軍 和武警部隊的代表的縮減幅度超過了全國人大和全國政協中的其他省級代表團、政府或行業代表。這些數據凸顯出習近平對中共所謂「違紀行為」的打擊對軍隊造成的影響比對社會其他領域的影響更大。

金融時報認為，在反腐風暴持續之際，預計中共領導層將在今年的「兩會」上優先考慮經濟問題。但由於反腐敗調查，軍方人員被從全國人大和全國政協中除名，這提醒了外界，習近平的長期重點之一是優化解放軍隊。台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑告訴「金融時報」，軍事代表團人數減少不會對全國人大產生影響，但這無疑凸顯了習近平繼續努力加強對軍隊的控制。

報導指出，3月5日將揭露的年度軍費增長，以及習近平7日將向解放軍和武警部隊代表團發表的講話，都會是重要的軍事事件。

金融時報表示，儘管清洗行動擾亂了整個解放軍的領導層，但並未對軍隊的能力和行動節奏產生明顯影響。解放軍繼續加大對台壓力，並將其資產部署到離中國更遠的地方。

報導梳理指出，在習近平開始打擊火箭軍和武器採購官僚機構後，北京在去年兩會前已撤換了10名軍隊人大代表，去年3月以來，又有4名高級軍官因捲入不斷擴大的調查而失去了人大代表職務：前國防部長李尚福和前陸軍副司令鄧志平於去年9月被罷免人大代表職務，前陸軍副司令員尤海濤和南部戰區海軍司令李鵬程去年12月也被罷免人大代表職務。

金融時報認為，解放軍代表明年出席人大會議的人數可能更少。報導提到，去年11月，中央軍委政治工作部主任苗華因涉嫌嚴重違紀「停職檢查」，全國人大目前還未宣布對苗華的處置，但預計苗華不會出席會議。

報導稱，近期還有另外3名軍方代表從公眾視野中消失，備受關注，包含陸軍司令李橋銘、武警部隊司令王春寧，以及海軍政委袁華智在去年12月和今年1月缺席了重要會議。