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川普推動「聯俄制華」 分析：美離間中俄 不太可能成功

中國新聞組／北京28日電
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外界認為，川普(左)對中國的打壓才剛開始，圖為2019年川普與習近平在G20峰會會晤。（路透）
外界認為，川普(左)對中國的打壓才剛開始，圖為2019年川普與習近平在G20峰會會晤。（路透）

美國總統川普上任不到一個月便對中國加徵10%關稅，並放話這只是「起手式」。美媒分析認為，川普對中國的打壓才剛開始。對於中美新一輪關稅戰開打，中方稱與美方對口部門一直保持溝通，但仍將維權。而川普對抗中國動作不止於此，近日推動美俄關係「解凍」被解讀在「聯俄制華」，不過有分析稱，疏遠中國將給俄羅斯帶來致命危險，美離間中俄企圖不太可能成功。

紐約時報報導，川普1月20日就職首日便簽署「美國優先貿易政策」備忘錄，指示顧問研擬針對中國的其他重要措施，例如廢除給予中國的永久正常貿易關係（PNTR）。美國貿易代表署21日又表示，正在推動一項保護美國造船業免受中國競爭的貿易案。在美國兩黨官員多年來逐步削減美中經濟關係之後，川普的做法顯示，他已為更積極切斷這些關係做好準備。

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員薩克斯（Samm Sacks）表示，川普政府21日頒布的投資備忘錄，讀起來像是「一個號令，要完成與中國全面脫離商業關係這項未竟任務」。這些聲明可能是川普用來與中國領導人習近平「討價還價的工具」，「但如果談判告吹，或很可能談得不好，我認為這就是完成脫鉤工作的藍圖」。

美國與中國脫鉤會做得多徹底，關鍵變數看來就是川普本人。他有意與習近平達成協議，部分原因是中國未能履行川習在2020年初簽署協議的條款。

現任與前任顧問表示，與許多鷹派顧問的立場不同，川普對中國投資等議題抱持較為交易導向的觀點。這種立場可能導致美中持續維持經濟聯繫，以換取川普認為對美國有利的協議。

對於中美新一輪關稅戰已經開打，兩國是否會達成新的貿易協議，中國商務部昨表示，與美方對口部門一直保持溝通；中方堅決反對美方單邊關稅措施，堅定維護自身合法正當權益，也願透過對話協商來解決問題。針對美方即將對進口銅展開徵收新關稅的調查，則強調中方將採取必要措施維權。

另川普對抗中國的動作不僅於發動貿易戰。據觀察者網，川普政府近期推動美俄關係「解凍」，被解讀醉翁之意在「聯俄制華」。美國彭博資訊援引幾名知情人士表示，作為美方尋求關係緩和的一部分，美俄官員已將北極議題確定為可能的合作領域。

不過其中一名知情人士坦言，鑑於近年來俄中關係日益密切，預計川普這種做法不太可能成功。美媒此前也有聲音指出，俄美關係的本質只是「暫時性的」，俄中關係才是「戰略性的」「永久性的」，面對身旁搬不走的「龐大鄰居」中國，俄羅斯深知疏遠中國只會帶來「致命危險」。

川普 關稅 投資

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