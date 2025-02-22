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路透：前港督衛奕信之子將任英駐中大使 港媒：有助中英關係

中國新聞組／北京22日電
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傳前港督衛奕信的兒子威爾森將出任英國駐中國大使，圖為威爾森2009年在北京大學政府管理學院演講。(取材自北京大學政府管理學院官網)
傳前港督衛奕信的兒子威爾森將出任英國駐中國大使，圖為威爾森2009年在北京大學政府管理學院演講。(取材自北京大學政府管理學院官網)

英媒路透社援引消息人士指出，英國已選定一名能講普通話的外交官擔任下任駐北京大使，是曾任英國駐巴西大使的彼得．威爾遜（Peter Wilson）；據了解，彼得．威爾遜的父親衛奕信（David Wilson）曾任香港總督，港媒分析指出，此舉有助重建中英關係。

知情人士表示，威爾森預料將於未來數月履新，英方對報導拒絕置評。中國外交部發言人郭嘉昆21日回應， 「目前沒有可以提供的訊息」，但強調當前中英關係呈現改善發展勢頭，各領域交往合作穩步推進，使館在這一過程當中發揮了重要的積極作用。

報導指，威爾遜預計將在未來幾個月內接替現任大使吳若蘭（Caroline Wilson），衛奕信1987年至1992年間擔任香港倒數第二任英國總督。而英國官方簡歷顯示，彼得．威爾遜曾在英國駐北京大使館工作，2007年至2010年擔任政治參贊，1995年至1998年擔任初級外交官。

據報導，衛奕信是著名「中國通」，精通中文，早年中文名魏德巍，1987年至1992年擔任港督，任內推動香港歷來最龐大的基建「玫瑰園計畫」，主張香港後過渡期應該與中國合作。但末代港督彭定康上場之後，推行「還政於民」的政改方案，中英關係惡劣。衛奕信返國後獲封為終身貴族，且持續關注香港事務。

此前，英國保守黨政府與中國在人權、香港、限制投資等方面的關係，多年來一直緊張，但英國工黨上台後加強與中國的外交關係，中國外長王毅13日在倫敦與英國外交大臣拉米（David Lammy）進行第十次「中英戰略對話」，這是2018年以來該機制首度重啟，雙方討論諸多議題，並達成六項共識，未來將舉行多領域接觸與磋商。王毅並與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面。

另據北京大學政府管理學院消息，彼得．威爾遜2009年6月底曾以英國駐北京使館政治參贊身分到該院演講，他首先介紹了西方對中國發展的基本認識，認為在北京奧運會及2008年世界金融危機後，中國在世界範圍的影響力日益增強，已成為世界經濟與政治舞台中舉足輕重的關鍵力量。

威爾遜同時也提出西方對於中國崛起的擔心，包括中國的民族主義、政治制度改革進程、北京面對國際規則的態度等問題。

香港 王毅 施凱爾

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