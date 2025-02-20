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傅瑩稱中將反制南海抵近軍事偵察 指聲索國背後有美影子

記者陳政錄／綜合報導

在中國與其他國家持續於南海爭議海空域發生對峙的背景下，中國前副外長傅瑩近日在一場國際安全會議中表示，在南海，中國對個別國家的抵近軍事偵察「會採取專業、規範的反制措施」。她並指，在某些聲索國背後可以看到美國的影子，「這讓中方十分警惕。」

據新華社，傅瑩近日在德國慕尼黑安全會議期間指出，南海爭議並不是新問題，中國在領土和主權問題上立場非常堅定，同時，作為大國對區域穩定保持負責任的態度，採取一定程度的克制。但她也稱，在某些聲索國背後可以看到美國的影子，這讓中方十分警惕。

傅瑩提及，美方所謂的「航行自由」，無關正常的海上航行自由，中國對個別國家的抵近軍事偵察會採取專業、規範的反制措施。上述內容也被共軍南部戰區轉載，傅瑩也強調「拉一家打一家不符合中國人的思考方式」。

近年，中菲兩國持續在南海爭議海域，包括黃岩島、仁愛暗沙、鐵線礁等區域爆發對峙甚至衝突。南海諸島控制方也不斷擴建手中的島礁，對越南已將其占領的柏礁擴大了十倍，19日中國外交部發言人郭嘉昆表示，「南沙群島是中國的固有領土，柏礁是南沙群島的一部分，中方一貫反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設活動」。

日前澳洲軍方也披露與共軍軍機在西沙群島上方發生「不安全行為」，後者甚至施放照明彈。英國「金融時報」日前報導，有三艘中共軍艦近期在澳洲專屬經濟區及東北海域活動。

郭嘉昆則回應表示，「我不了解你提到的有關情況，相關問題建議向中方的主管部門進行詢問」。

共軍 澳洲 越南

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