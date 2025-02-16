中逾15家央國企擁抱DeepSeek 專家不喜反憂：有副作用

中國新創科企DeepSeek橫空出世，但也可能衝擊到傳統就業市場。（中通社）

中國企業扎堆擁抱DeepSeek ，繼中國移動、中國電信、中國聯通三大電信商全面導入開源大模型後，目前已有超過15家央國企與DeepSeek展開合作，範圍覆蓋通信、能源、金融、汽車、科技等多個領域，加速AI 在多場景、多產品中廣泛落地。在科技發展的同時，專家憂心許多傳統工作將面臨失業，讓原本就嚴峻的就業市場雪上加霜。

綜合大公報、中央社報導，中國企業導入DeepSeek已成為一股新潮流，在能源領域方面，中國石油崑崙大模型已正式完成DeepSeek大模型私有化部署，為崑崙大模型優化應用效果、縮短研發周期、構建健康生態提供了新引擎，推動「數智中國石油」建設駛入快車道；其他如中國石化、中國海油、中國中化等也有動作。

國家電網全資子公司國網信通產業集團研發的模型服務雲MSC平台，也已全面接入DeepSeek大模型，通過二者深度融合，將提高平台智能化生產能力，提升電網數字化項目研發效率，有效降低研發成本。

另外，東風汽車研發總院日前宣布，已完成DeepSeek全系列大語言模型的接入工作，並將於近期陸續搭載於自主品牌車型。還有多家科技央企正與DeepSeek討論合作，計畫共建智能化算力中心，以應對未來5G、6G時代的海量數據處理需求。 東風猛士917將成為首款搭載DeepSeek智能系統的豪華新能源越野車。（取材自太平洋汽車網）

然而，企業導入AI也引發「我的工作會被取代嗎？」的職場恐慌，甚至有企業傳出裁掉95%的客服人員。綜合中國經營報、南華早報報導，AI新創公司Anthropic近日發布經濟指數報告稱，43%人類工作正被自動化取代，AI使用集中在軟體發展和寫作，中等至高收入工作中最普遍，AI在增強人類能力的同時也在取代勞動。

中國美妝集團上美股份6日一張內部聊天群組截圖廣為傳播，該公司計畫對內部進行大規模調整，擬用AI技術替代人工，其中客服部門淘汰率高達95%，內容創新部分淘汰80%，法務部門淘汰50%等。

江蘇省數字經濟聯合會副會長兼秘書長卜安洵表示，隨著人工智慧應用普及，將會對素質較高的中小企業產生深遠影響，這些企業能更靈敏、迅速地將產能轉化，同時促進降本增效和產業升級。部分傳統工作崗位將面對失業問題。

當詢問DeepSeek「近期和未來一段時間內，受到人工智慧影響最大的前十大職業有哪些？」時，DeepSeek給出的回應是：客戶服務代表、數據錄入員、倉庫和物流工人、製造業工人、金融分析師、醫療診斷師（如放射科醫生）、法律助理和律師、市場行銷和廣告從業者、翻譯和口譯員、司機（如計程車、卡車司機）。