英首相暌違7年將訪中國 計畫下半年成行

英國首相施凱爾（左）曾在去年11月的G20峰會上與中國國家主席習近平舉行場邊會談，為中英首相時隔六年首次會談。（路透資料照片）

繼英國外交大臣拉米和財政大臣里夫在去年底、今年初分別訪問中國，而中國外交部部長王毅開啟訪英行程之際，美國媒體引述匿名知情人士消息指出，英國政府擬安排首相施凱爾 於今年下半年訪華，若成行，他將是七年來首位訪問中國的英國首相。

美媒「POLITICO」歐洲版報導，四名熟悉英國情況的人士透露，唐寧街（代指英國首相府）正在制定施凱爾訪問中國計畫，若此行成行，將是英國首相暌違七年首次訪問中國，上一位訪問中國的英國首相是2018年1月底的梅伊。上述匿名知情人士還表示，這些討論目前正在英國首相府內部進行，並預期會談將在中國開展。

報導稱，資深官員正在討論這次訪問的時間點，可能會在今年夏天之後、甚至接近今年底進行。不過這個計畫面臨多重挑戰，包括對中國持懷疑看法的美國總統川普重返白宮、中共讓人擔人的強硬經濟政策和人權紀錄等。施凱爾曾在去年11月的G20峰會上與中國國家主席習近平 舉行場邊會談，為雙方領導人時隔六年首次會談。施凱爾當時公開表示，希望在倫敦或北京與習近平和中國總理李強「舉行全面的雙邊會晤」。