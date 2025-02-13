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緬甸將驅逐妙瓦底1萬名涉電詐中國人、釋放無辜受害者

中國新聞組／北京13日電
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圖為緬甸2023年移交逾4萬名涉詐騙人員。（取材自微博)
圖為緬甸2023年移交逾4萬名涉詐騙人員。（取材自微博)

跨國清剿電詐傳來最新消息，緬甸克倫邊防軍決定驅逐在妙瓦底從事電詐的華商群體和相關人員，預計將涉及1萬名中國人。而拐賣演員王星的團夥已盡數被捕，泰方表示將依法處置。另外，馬來西亞人道主義組織指控，99%以上的詐騙集團幕後都是中國人，要求泰國政府協助救援。

大公報引述泰國電視7台報導稱，克倫邊防軍計畫每日通過泰緬第二友誼橋向泰方移交500人，如果泰方不反對，2月13日就開始執行。克倫邊防軍打算以此向泰方證明，他們真心要和泰方合作，徹底解決電信詐騙問題。

緬甸妙瓦底的電信詐騙產業正是經由索奇督及貌溫、索丁溫、索牧童此前批准。泰方計畫接受克倫邊防軍將移交的1萬名中國人，但在事先要和中國駐泰大使館等機構做好溝通。 

另據the reporters報導，泰國副總理兼國防部長普坦12日表示，緬甸方面釋放約261名無辜者和電詐受害者，此後還會釋放約7000人，泰方將和他們的國籍國聯繫，盡快將接收到的人員接回。12日被釋放的人員中，含17名中國籍者，其中7人為台灣人。

此外，普坦還說，此前詐騙中國演員王星到妙瓦底工作的團夥已經全部被捕，將依法處置他們。

另據自由亞洲電台報導，馬來西亞國際人道主義組織（MHO）與受害者家屬數十人12日在泰國使館前集會示威，呼籲泰國救援因詐騙受害的馬來西亞人。泰國大使館出面接下了陳情書。

該組織表示，他們獲得的信息顯示，99%以上的詐騙集團幕後都是中國人，中國人既騙中國人，也騙其他國家的人。 該組織還表示，雖然他們已經成功解救了數百名受害者，但大多數馬來西亞的受害者還受困於詐騙中心，尤其是緬甸和老撾的金三角特區。

泰國 緬甸 詐騙集團

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